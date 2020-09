Rakuten TV: Die Neuheiten im Oktober

Anzeige

Das Comeback der „Wyld Stallyns“ aka Keanu Reeves und Alex Winter, Halloween-Content und jede Menge weitere Filme und Serien in 4K HDR-Qualität stehen im kommenden Monat bei Rakuten TV auf dem Programm.

Vor 30 Jahren machten sich Bill und Ted von den „Wyld Stallyns“ auf eine „verrückte Reise durch die Zeit“. Nun sind Keanu Reeves und Alex Winter in ihren Rollen zurück und müssen diesmal das Universum retten. „Bill & Ted retten das Universum“ feiert bei Rakuten TV Premium-VOD-Premiere.

Mit „The Grudge“, dem Spin-off der Horrorreihe, kann man sich zu Halloween in Gruselstimmung versetzen. Auch Kevin James als Neonazi, der in „Becky“ eine Familie terrorisiert, kann einem die Haare zu Berge stehen lassen. Spannung versprechen auch „Ava“ mit Jessica Chastain als Auftragskillerin und das Crime-Drama „Cut Thront City“, das von einem Raubüberfall während des Hurrikans Katrina handelt.

Das autobiographische Drama „Eine größere Welt“ erzählt eine spirituelle Geschichte in der Mongolei und in „Archive“ steht die Entwicklung lebensechter Androiden kurz bevor. Jugendliche Protagonisten stehen im Mittelpunkt von „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ sowie , „Die Wolf-Gäng“ und „Die LMAA Liste“.

Auch Starzplay hat mit der zweiten und finalen Staffel von „The Spanish Princess“ neuen Content im Programm. Die Serie erzählt die Geschichte der Katharina von Aragon, der Frau von Heinrich VIII. Starzplay ist ein SVOD-Dienst bei Rakuten TV.

Neuerscheinungen im Oktober

Bill & Ted retten das Universum (25. September)

The Grudge (1. Oktober)

Monos – Zwischen Himmel und Hölle (2. Oktober)

Eine größere Welt (2. Oktober)

Ava (6. Oktober)

Die LMAA Liste (6. Oktober)

The Spanish Princess, Staffel 2 (11. Oktober bei Starzplay)

Cut Throat City (12. Oktober)

Archive (22. Oktober)

Die Wolf-Gang (22. Oktober)

Becky (23. Oktober)

Jede Woche hat Rakuten TV zudem zwei neue Filme im Angebot, die User für 1,99 Euro ausleihen oder für 4,99 Euro kaufen können. In Kalenderwoche 41 sind das „Rocketman“ und „Gemini Man“. In der darauffolgenden Woche „Und wer nimmt den Hund?“ sowie „Chaos auf der Feuerwache“. Weiter geht es mit „Sonic the Hedgehog“ und „Lady Business“. Passend zu Halloween bietet die Promo-Aktion in der letzten Oktoberwoche dann „Friedhof der Kuscheltiere (2019)“ und „Crawl“.