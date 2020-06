Rakuten TV Juli-Highlights in 4K HDR

Auch im Juli holt Rakuten TV eine Auswahl an neuen Filmen in 4K HDR Bildqualität auf Smart TVs.

Die Filmneuheiten im Juli bei Rakuten TV reichen von historischen Dramen über spannungsgeladene Action und Horror bis hin zu ergreifenden Geschichten über zwischenmenschliche Beziehungen. Die meisten der Premieren sind dabei in 4K HDR zu sehen.

Eine Reise in historische Zeiten ist nicht nur in der 4K HDR Literaturverfilmung „Emma“ mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle möglich, sondern auch in „Intrige“ über einen innenpolitischen Skandal im Frankreich des 18. Jahrhunderts, genauso wie „Ein verborgenes Leben„, das in Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus spielt. „Freies Land“, der wenige Jahre nach dem Fall der Mauer spielt, rekonstruiert die damalige Stimmung eindrucksvoll um die Geschichte zweier verschwundener Mädchen herum.

Nichts für schwache Nerven ist der Horror-Streifen „Der Unsichtbare“ in 4K HDR, worin Elisabeth Moss in der Hauptrolle scheinbar von einem unsichtbaren Wesen terrorisiert wird. Weniger Horror, aber weiterhin Nervenkitzel bieten die Actionfilme „The Rhythm Section“ und „Running with the Devil“ mit Nicolas Cage und Lawrence Fishburne. Um meist schwierige zwischenmenschliche Beziehungen und unausgesprochene Wahrheiten geht es in dem französisch-japanischen Film „La Vérité – Leben und lügen lassen“ sowie in „The Professor“ mit Johnny Depp in der Hauptrolle eines todkranken Professors.

Das jüngere Publikum nimmt Rakuten TV mit auf eine Abenteuerreise auf der Suche nach einem Wünsche-erfüllenden Diamanten in dem animierten Kinderfilm „Käpt’n Säbelzahn und der magische Diamant“. Ein besonderes Highlight ist der „Disney Summer“: Die neuesten Live-Action-Highlights und animierten Abenteuer wie „Der König der Löwen“ (2019), „Die Eiskönigin II“ oder „Die Unglaublichen 2“ „sind für 7,99 Euro zum Kaufen verfügbar.

Die Rakuten TV Juli-Neuerscheinungen im Überblick

25. Juni „The Rhythm Section„ 26. Juni „Intrige„ 29. Juni „Der Unsichtbare“, in 4K HDR 02. Juli „La Vérité – Leben und lügen lassen„ 03. Juli „Emma“, in 4K HDR 03. Juli „Ein verborgenes Leben„ 06. Juli „Running with the Devil„ 09. Juli „Freies Land„ 24. Juli „The Professor„ 24. Juli „Käpt’n Säbelzahn und der magische Diamant“