Rakuten TV: Neue Doku beleuchtet Größen des Frauenfußballs

Anzeige

Rakuten TV zeigt im Dezember die Dokumentarserie „Champions“ über Größen des Frauenfußballs. Ein erster Trailer ist bereits online.

Zum ersten Mal bringt eine Dokumentarserie die besten europäischen Spielerinnen der aktuellen Frauenfußballszene zusammen, darunter die für den Ballon d’Or 2021 nominierten Alexia Putellas (FC Barcelona) und Wendie Renard (Olympique Lyonnais), Lucy Bronze (Manchester City), Barbara Bonansea (Juventus), Julia Simic (Mailand) und Stina Blackstenius (Montpellier HSC) sowie einige der größten Legenden des Sports wie Kelly Smith oder Carolina Morace und aufstrebende Talente wie die Schwestern Tatiana und Silvana Flores, Bendetta Orsi oder Sonia Ouchene.

„Champions“ ist dabei laut Rakuten TV eine Reise durch siebzehn europäische Städte und folgt der Geschichte von neunzehn Frauen. Drei Generationen von Fußballerinnen mit mehr als acht Nationalitäten, die sechs Länder vertreten. Spielerinnen, die derzeit für sechs der besten Fußballvereine der Welt spielen. Jede von ihnen hat eine einzigartige Geschichte und einen besonderen Hintergrund. Alle portraitierten Frauen hatten mit unterschiedlichen persönlichen, sozialen und kulturellen Herausforderungen zu kämpfen, aber sie alle sind durch dieselbe Leidenschaft vereint.

Teil des Rakuten TV Stories-Portfolios

Noch nie wurden drei Generationen des Frauenfußballs zusammengebracht, um die Sportart aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven zu analysieren. Nicht nur wird die Geschichte der großen Wegbereiterinnen zurückverfolgt, sondern auch über die Gegenwart und die Zukunft des Sports reflektiert.

„Champions“ wird ab dem 2. Dezember 2021 Teil des Rakuten Stories-Portfolios, das die originalen und exklusiven Inhalte von Rakuten TV präsentiert. Gezeigt werden darin Geschichten, die laut Rakuten TV die DNA des Unternehmens aus einer sportlichen Perspektive widerspiegeln. Die Sammlung, die auf Abruf und als linearer Kanal auf dem kostenlosen Service der Plattform verfügbar ist, umfasst mehrere exklusive Dokumentationen wie „Andrés Iniesta“, „Der Unverhoffte Held“, „Break Point: a Davis Cup Story“, „Ride your Dream“, „Die Geheimnisse der La Roja – Weltmeister 2010“, „The Australian Dream“, „Inside Kilian Jornet“, „Made in Senegal“, „Anything is Possible“, „Giganten“, „SEVE“ und demnächst „Ona Carbonell: Alles auf Anfang“ und „Barcelona Surf Destination“.

Quelle: Rakuten TV