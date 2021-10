Rakuten TV: Neue kostenlose Kanäle jetzt verfügbar

Anzeige

Rakuten TV hat am Freitag die Erweiterung seines kostenlosen Programmangebots um vier Condé Nast-Kanäle bekannt gegeben.

Die Marken Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair und Wired sind nun auf der Plattform verfügbar und präsentieren laut Rakuten TV das Neueste aus den Bereichen Mode, Kultur und Unterhaltung in 42 europäischen Ländern zum Nulltarif. Neben einem umfangreichen Angebot an kulinarischen Kanälen umfasst das Content-Angebot von Condé Nast auch Bon Appétit, das ab Juli in Großbritannien, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden verfügbar ist. Auf dem Kanal sollen Küche und Kultur zusammentreffen.

Die Modebibeln Vogue und Glamour transportieren das modische Flair, für das sie bekannt sind, jetzt mit einer Fülle von exklusiven neuen Inhalten auch ins bewegte Bild, kündigt Rakuten TV an. Fans des Laufstegs können den ganzen Glanz und Glamour nun von zu Hause aus genießen, mit Inhalten einiger der führenden Modegalas und saisonalen Kollektionen, die rund um die Uhr und das ganze Jahr über verfügbar sind. Zu den neuen Programmen gehört auch eine Zusammenarbeit mit dem Stil-Guru Tan France, um die Kleiderschränke der Leute in einem modischen VR-Erlebnis namens „Closet Confidential“ zu erkunden und zu optimieren.

Männermode, Kultur und Glamour

Die Männermode-Bibel GQ bietet einen visuellen One-Stop-Shop, um das Beste in Sachen Männer-Stil und -Kultur aus der ganzen Welt zu entdecken. Der Kanal wird sich auf Mode, Kultur, Fitness, Musik, Reisen und mehr konzentrieren und einige der weltweit führenden Namen der Branche porträtieren.

Vanity Fair bietet indes einen redaktionellen Mix, der Recherche mit Glamour und Information mit Ästhetik verbindet. Ganz im Sinne des Einflusses von Hollywood und der Populärkultur bietet Vanity Fair exklusive Inhalte mit großartigen Bildern und Geschichten, die sich laut Anbieter durch ihre journalistische Qualität auszeichnen. Für Kulturinteressierte und Wissbegierige bietet zudem Wired laut Rakuten TV einige der herausragendsten Inhalte aus der Welt der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Unterhaltung und verrät Tricks und Kniffe mit einigen der führenden Experten der Welt.

Die linearen Kanäle von Rakuten TV sind derzeit kostenlos über die Rakuten TV-App auf Smart-TV-Geräten von Samsung und LG (Modelle ab 2019) verfügbar. Nutzer können die App mit einem Klick über die gebrandete Fernbedienungstaste und die vorinstallierte App auf ausgewählten Smart-TV-Geräten sofort starten.

Quelle: Rakuten TV