Rakuten TV: Neues Hollywood-Kino ab dieser Woche

Rakuten TV ergänzt einmal mehr sein Streamingangebot um zahlreiche aktuelle Filme. Mit dabei ist einer der Oscar-Anwärter aus diesem Jahr.

So erscheint etwa bereits in dieser Woche „Little Women“, in dem unter anderem Emma Watson, Saoirse Ronan und Meryl Streep im Amerika des 19. Jahrhunderts um weibliche Selbstbestimmung kämpfen. 2020 war das Kostümdrama für mehrere Oscars nominiert.

Starke Nerven braucht man hingegen für den neuen Film von „Babadook“-Regisseurin Jennifer Kent (ab dem 29. Mai verfügbar). In „The Nightingale“ begibt sich im Jahr 1825 eine junge Frau in Australien auf die Suche nach dem Mann, der sie vergewaltigt und ihre Familie getötet hat. 2018 hat die Rachegeschichte aufgrund ihrer drastischen Gewalt beim Filmfestival in Venedig für kontroverse Diskussionen gesorgt.

Familientauglicher wird es in dem neuen Pixar-Animationsfilm „Onward: Keine halbe Sachen“, der bereits seit kurzem bei Rakuten TV abrufbar ist. In dem Abenteuerfilm wollen zwei Elfenbrüder ihren verstorbenen Vater wieder zum Leben erwecken, doch dabei geht allerhand schief.

Alle Neuveröffentlichungen bei Rakuten TV im Überblick:

Onward: Keine halben Sachen: bereits verfügbar

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: ab 28. Mai

The Nightingale: ab 28. Mai

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: ab 29. Mai

Little Women: 29. Mai

Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: ab 01. Juni

21 Bridges: ab 05. Juni

Vivarium: ab 05. Juni

Auerhaus: ab 10. Juni

3 Engel für Charlie: ab 11. Juni

Brahms: The Boy II: ab 11. Juni

The Gentlemen: ab 26. Juni

Rakuten TV hat außerdem einen kurzen Trailer für die Neuerscheinungen veröffentlicht: