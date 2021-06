„Rick & Morty“: 5. Staffel bald über Sky Ticket abrufbar

Anzeige

Kurz nach US-Release kommt die Kult-Comedy von „Community“-Schöpfer Dan Harmon auch zu TNT Comedy und damit ins deutsche Pay-TV. Doch nicht nur das: auch bei Sky Ticket werden die paranoiden SciFi-Abenteuer zu sehen sein.

Darauf warten die Fans skurriler Serien-Unterhaltung sehnlichst: Ab 21. Juni startet bei Sky Ticket über TNT Comedy die fünfte Staffel der Kult-Serie „Rick and Morty“, kurz nach der US-Ausstrahlung in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Damit gehen die wahnwitzigen Eskapaden von Opa Rick und seinem Enkel Morty endlich weiter. Ab 21. Juni können Ticket-Kunden jeden Montag die neueste Episode streamen. Die kompletten Staffeln 1 bis 4 stehen ab 21. Juni ebenfalls auf Sky Ticket zur Verfügung.

Worum geht es bei „Rick & Morty“?

Der exzentrische wie geniale Wissenschaftler Rick ist gerade erst wieder mit seiner Familie vereint worden. Mit seinem Enkel Rick macht der Alkoholiker verrückte und wahnsinnig gefährliche Ausflüge in den Weltraum und in Paralleluniversen. Dazu verwickelt er auch die restliche Familie seiner Tochter Beth ständig in intergalaktische Eskapaden.

