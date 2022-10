Robbie Williams in der Elbphilharmonie: Telekom überträgt live

Anzeige

Mitte November soll Robbie Williams bei einer ganz besonderen Show in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. Die Telekom überträgt das Konzert.

Am 15. November soll Williams beim sogenannten Telekom Street Gig Songs aus seinem „XXV“-Album zusammen mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt performen. Die Leitung übernimmt der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Dirigent Steve Sidwell, kündigt die Telekom an. Über 80 Musikerinnen und Musiker sollen den Künstler begleiten. Zudem soll das Ergebnis der Kollaboration zwischen Robbie Williams und der Beethoven-KI („Angels (Beethoven AI)“) seine Live-Premiere feiern. Ab 20 Uhr läuft der Auftritt bei MagentaTV, im Livestream und auf den Social-Media-Kanälen von MagentaMusik.

Tickets für das Konzert von Robbie Williams in der Elbphilharmonie in Hamburg können nicht gekauft werden, erklärt die Telekom. Der Konzern bietet laut eigenen Angaben die Tickets exklusiv und umsonst ab dem 26. Oktober, 15.00 Uhr, über die MeinMagenta App an. Das Angebot ist nur für Kundinnen und Kunden innerhalb Deutschlands gültig. Zur Registrierung ist ein bestehender Internet- und/ oder Mobilfunkvertrag mit der Telekom Deutschland notwendig, erklärt das Unternehmen.

Quelle: Deutsche Telekom

