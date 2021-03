Rock-Legenden von The Clash bis The Smiths bei Arte

Anzeige

Archivmaterial, Konzertmitschnitte sowie Interviews zu fünf Bands, von The Clash über die Ramones bis zu The Smiths, gibt es aktuell unter dem Titel „Rock Legends“ in der Arte-Mediathek.

Man könnte jetzt anfangen zu streiten, ob die Bezeichnung „Rock“ an dieser Stelle nicht vielleicht etwas sehr verallgemeinernd gewählt ist. Aber The Clash, The Smiths, Ramones, Eagles und die Bee Gees sind vor allem fünf Bands, die die Musikgeschichte entscheidend beeinflusst haben. Und dieser Aspekt steht im Zentrum der Zusammenstellung. Arte widmet ihnen nun die Sendereihe „Rock Legends“.

Im Mittelpunkt jeder Folge steht eine der berühmten Bands. Zu sehen gibt es Archivmaterial, Konzertmitschnitte sowie Interviews mit Fans und Musikexperten, jetzt verfügbar in der Arte-Mediathek.

Die jeweils 23-minütigen Dokus sind seit Wochenbeginn und noch bis zum 31. Mai online. (DPA/BEY)