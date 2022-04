RTL+: „Alf“ und „Dexter“ jetzt mit allen Folgen dabei

Anzeige

Streamingdienst RTL+ liefert seinen Abonnenten im April alle Folgen der Kult-Shows „Alf“ und „Dexter“. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr Neuheiten.

Im April heißt es auf RTL+: Vielfältig, bunt und lustig. Die berührende Komödie „Weil wir Champions sind“ setzt mit viel Herz und Humor ein Statement für eine inklusive und vielseitige Gesellschaft. Erzählt wird die Geschichte einer Bonner Basketballmannschaft – gespielt von neun Schauspieldebütanen mit Behinderung – und ihres Trainers (Wotan Wilke Möhring), Die begleitende Dokumentation gibt darüber hinaus einen Einblick in die Dreharbeiten. Außerdem erweitert neben 100 Folgen der Kult-Sitcom „Alf“ auch sechs exklusive internationale Hit-Serien das Streaming-Angebot.

Darunter die bisher erfolgreichste Comedy des britischen Fernsehsenders BBC3 „Starstruck“. Neben reichlich Fiction- und Comedy-Nachschub ist auch frische Reality am Start: „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ geht in die vierte Staffel und stellt in paradiesischer Kulisse wieder vier Paare auf die ultimative Probe.

Die Streaming Highlights im Überblick

Eigenproduzierte Fiction im April 2022

Original: „Weil wir Champions sind“ – Film, ab 5. April

Dokumentation im April 2022

Original: „Weil wir Champions sind – die Heldenreise“ – ab 5. April

Internationale Fiction im April 2022

„ALF“ – Staffel 1-4, 100 Folgen, ab 1. April

Original: „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ Staffel 4 – ab 5. April

Filme im April 2022

„Ballermann 6“ – ab 1. April

– ab 1. April „We Love to Dance“ – ab 23. April

RTL+ Kids im April 2022

„Die Ollie & Moon Show“ – ab 1. April

– ab 1. April „Asterix bei den Briten“ – ab 1. April

– ab 1. April „Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“ – seit 1. April