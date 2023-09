RTL+ Highlights: Zwei Kultserien kommen zum Streamingdienst

Anzeige

Die beliebte Krimiserie „Navy CIS“ kommt mit mehreren Staffeln zu RTL+. Auch die Kultserie „Falcon Crest“ nimmt der Streamingdienst ins Programm. Die Highlights der nächsten Wochen im Überblick.

Ab dem 30. September ermittelt das Navy CIS-Team um Special Agent Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) bei RTL+. Die ersten acht Staffeln von „NCIS“ sind dann bei dem Streamingdienst verfügbar. Im Fokus stehen Verbrechen im Zusammenhang mit der US Navy und dem Marine Corps. Die Serie wird seit 2003 produziert und wird in über 200 Ländern und 60 Sprachen weltweit gezeigt.

„Navy CIS“ und „Falcon Crest“ bei RTL+

Am 1. Oktober folgt dann die 80er-Soap „Falcon Crest“. Zuletzt war die Kultserie rund um Intrigen auf dem kalifornischen Weingut in Deutschland nirgends zu sehen. Jetzt kommen Staffeln 1-4 zu RTL+. Auch in Deutschland war „Falcon Crest“ über knapp 10 Jahre und 227 Folgen ein TV-Hit. Hauptfigur Angela Channing wurde mit viel schwarzem Humor gespielt von Jane Wyman, Oscar-Preisträgerin und erste Ehefrau des US-Präsidenten und Schauspielers Ronald Reagan.

Trauben & Intrigen im Tuscany Valley bei „Falcon Crest“ (Bild: RTL / © Warner Bros. Entertainment Inc.)

Auch am 1. Oktober kommt Staffel 2 von „Walker, Texas Ranger“ zum RTL-Streamingdienst. Drei Monate sind seit den Ereignissen der ersten Staffel vergangen. Neben dem Aufklären von Verbrechen setzt sich Cordell Walker (Jared Padalecki) gemeinsam mit seiner Familie weiterhin mit ihrer Vergangenheit auseinander. Dabei werden sie unwissentlich von Kameras in ihrem Haus ausspioniert. Außerdem zieht Walkers Jugendliebe Gale Davidson (Paula Marshall) mit ihrer Familie auf die benachbarte Ranch und eine Rivalität zwischen den Familien beginnt.

„Temptation Island VIP“ Staffel 4 startet

Auf Freunde des Trash-TV wartet ab dem 3. Oktober „Temptation Island VIP“ Staffel 4. In 12 neuen Folgen testen mehr oder weniger bekannte Promi-Pärchen ihre Liebe zueinander. Getrennt von ihrem Partner verbringen sie eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen – ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen zusammen leben jeweils mehrere sexy Verführer und -innen, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die Probe zu stellen. Mit dabei sind diesmal die Paare Mimi und Yannick, Denise und Lorik, Jana-Maria und Umut sowie Kader Loth und Isi.