„See“: 2. Staffel der Hit-Serie ab heute bei AppleTV+

Die erste Staffel von „See“ mit „Game of Thrones“-Star Jason Momoa in der Hauptrolle war beeindruckend – nun läuft der zweite Durchgang bei AppleTV+ an.

Der muskelbepackte Hawaiianer Jason Momoa macht ordentlich Karriere: Erst als grausamer Reiterfürst Khal Drogo in „Game of Thrones“, dann als DC-Held „Aquaman“ auf der großen Leinwand. Auf letztere kehrt der langhaarige Hüne auch bald in Denis Villeneuves „Dune“-Verfilmung zurück, die noch im September endlich in die Kinos kommen wird. Zwischenzeitlich kämpft sich Momoa allerdings auch als blinder Krieger Baba durch die dystopische Zukunft der hochwertig produzierten Serie „See – Reich der Blinden“ bei AppleTV, deren zweite Staffel heute beim Streamingdienst angelaufen ist.

„See“ und „Foundation“ kommen zu AppleTV+

Die neusten acht Folgen der actionreichen Thriller-Serie, die sich in einer Welt voller erblindeter Menschen abspielt, werden ab heute im wöchentlichen Rhythmus bei AppleTV+ zu sehen sein. Allerdings ist „See“ nicht der einzige Grund, warum Fans von phantastischer Science Fiction im September mit einem Abonnement beim Streaming-Außenseiter liebäugeln könnten: Auch die Serienverfilmung von Isaac Asimovs Genre-Jahrhundertwerk „Foundation“ kommt noch in diesem Monat zu AppleTV+.

Jason Momoa vs. Dave Bautista

In der zweiten Staffel von „See“ steht Jason Momoa übrigens dem ehemaligen Wrestling-Star Dave Bautista gegenüber. Warum das erwähnenswert ist? Nicht nur, weil der stattliche Momoa damit einen mehr als würdigen Gegenspieler erhält – sondern auch weil die beiden Schwergewichte auch im kommenden „Dune“-Blockbuster auf verfeindeten Seiten in die Schlacht ziehen: Jason Momoa spielt in der Neuverfilmung von Frank Herberts SciFi-Klassiker den Kampfkünstler Duncan Idaho, einnen wichtigen Mentor und Beschützer des Helden Paul Atreides. Bautista hingegen tritt als „Bestie“ Glossu Raban auf den Plan, ein brutaler Schlächter und Werkzeug des Erzbösewichts Baron Vladimir Harkonnen.

AppleTV+ – Das kostet die Mitgliedschaft

Die Monatsmitgliedschaft für AppleTV+ kostet nach einer einwöchigen Probezeit 4,99 Euro im Monat. Wer ein Apple-Gerät kauft, erhält bei Einlösung des beiliegenden Streaming-Gutscheins ganze 3 Monate kostenlos. Ebenfalls enthalten ist die Mitgliedschaft im Kombo-Abonnement AppleOne.