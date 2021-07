„Foundation“: Neuer Trailer enthüllt Details zum SciFi-Hammer von Apple TV+

Anzeige

Dieses Jahr kommt nicht nur „Dune“: Mit der opulent aufgezogenen Asimov-Adaption „Foundation“ startet auf Apple TV+ das vielleicht ambitionierteste SciFi-Serienprojekt der Streaming-Ära. Ein zweiter Trailer verrät jetzt mehr über den Inhalt.

Für Fans des SciFi-Genres steht im Jahr 2021 noch so einiges auf dem Programm: So startet in der kommenden Woche bereits „Chaos Walking“ mit „Star Wars“-Hauptdarstellerin Daisey Ridley bei Sky, obwohl der Film erst gerade in den jüngst neueröffneten Kinos angelaufen ist. Darüber hinaus ist die wohl am gespanntesten erwartete Kino-Veröffentlichung des Jahres neben dem neuen Bond ebenfalls ein Science Fiction-Film: Erfolgsregisseur Denis Villeneuve („Arrival“) hat sich an Frank Herberts unsterblichem Genre-Meisterwerk „Dune“ versucht – und Anhänger der Literaturvorlage wie Blockbuster-Kinogänger fiebern ungeduldig auf den schon mehrfach verschobene Kinostart der hochwertigen Neuverfilmung hin.

Alles wartet auf „Dune“ – „Foundation“ unter dem Radar

Ein ebenfalls unter Fans der SciFi-Literatur hochgeschätztes Werk ist die „Foundation“-Reihe von Isaac Asimov. Im Gegensatz zu Herberts „Dune“-Reihe existiert von dem ebenfalls über Generationen ausufernden Narrativ um den Neustart der galaktischen Zivilisation noch keine filmische Umsetzung – umso gespannter dürfen Fans spätestens sein, seit der erste Trailer zur Apple-Serienumsetzung von „Foundation“ schon vor Monaten eine visuellen Opulenz versprach, die im Serienfernsehen weitestgehend beispiellos ist. Zudem konnte mit Jared Harris ein absoluter Edelmime für die Rolle des „Founders“ Hari Seldon gewonnen werden. Der sogenannte Psycho-Historiker berechnet in Asimovs erstem „Foundation“-Buch den Kollaps der herrschenden Ordnung im All und steuert den Prozess des Neubeginns fortan mithilfe seine nahezu unfehlbaren Kalkulationen. Nun hat Apple vor einigen den zweiten Trailer zu „Foundation“ veröffentlicht, der deutlich mehr über die Handlung der Serie verrät als sein Vorgänger. Unter anderem wird eines deutlich: Die Verfilmung scheint sich nicht so orthodox an die Literaturvorlage Asimovs zu halten, wie sich es einige Fans wünschen.

Der 2. Trailer zum Apple-Original mit deutschen Untertiteln

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.