Serien-Highlights bei Sky: Start von „The Last Of Us“

Neben dem bevorstehenden Start der neuen Serie zur beliebten Spielereihe „The Last Of Us“ stehen bei Sky auch die zweiten Staffeln der Sci-Fi-Serie „Avenue 5“ und der deutschen Comedy-Produktion „Die Wespe“ an.

Die neunteilige erste Staffel der HBO-Original-Dramaserie „The Last Of Us“ startet in der Nacht auf den 16. Januar 2023 und wird auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Der Trailer ist über folgenden Link einzusehen: https://youtu.be/m0gw1qerwX8

„The Last Of Us“ startet auf Sky am 16. Januar

Die Geschichte von „The Last Of Us“ spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreisenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.

„The Last Of US“ basiert auf dem von Kritikern gelobten, gleichnamigen Videospiel, das von Naughty Dog entwickelt wurde. Craig Mazin („Chernobyl“) und Neil Druckmann („The Last Of Us“ Videospiel) schrieben das Drehbuch und fungierten als ausführende Produzenten.

„Avenue 5“ kehrt zu Sky zurück

Die Sci-Fi-Comedyserie „Avenue 5“, eine Koproduktion von Sky und HBO, kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die acht neuen Episoden rund um Raumschiff-Kapitän Ryan Clark (Hugh Laurie) sind ab 20. Dezember immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie über Sky Q und dem Streamingdienst Wow abrufbar. Auch Staffel eins steht auf Abruf zur Verfügung.

Der Weltraumtourismus ist ein boomendes Geschäft. Kapitän Ryan Clark (Hugh Laurie) führt das luxuriöse Raumschiff „Avenue 5“ von Herman Judd (Josh Gad) und geriet in Schwierigkeiten, als das Schiff auf katastrophale Weise vom Kurs abkommt und aus einer achtwöchigen Kreuzfahrt eine achtjährige Reise wird. Die zweite Staffel setzt fünf Monate nach dem Scheitern der Umleitung des Schiffes ein und folgt der Crew.

„Die Wespe“ sticht wieder zu – Start der 2. Staffel bei Sky

Dart-Legende Eddie Frotzke kehrt zurück: Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht die Comedyserie mit Staffel 2 weiter. „Die Wespe“ ist ab 15. Dezember exklusiv auf Sky und zum Streamen mit Wow zu sehen. Eine dritte Staffel ist bereits für 2023 bei Sky geplant.

Schock! Eddie (Florian Lukas) sitzt im Gefängnis. Während seine Frau Manu (Lisa Wagner) weiter versucht, sich in der Dartszene zu etablieren, kämpft er in der Haftanstalt ums emotionale Überleben. Doch dann gelingt ihm ein Deal mit der Justiz: Wegen guter Führung wird Eddie frühzeitig entlassen, jedoch muss er sich bis zum Ende der Bewährungszeit vom Dartsport in all seinen Formen fernhalten.

