Sky: Crime-Schwerpunkt Serienkiller für eine ganze Woche

Crime + Investigation und Sky Crime widmen sich Ende Januar grausamen Wiederholungstätern. Startschuss für die programmatische Serienkiller-Woche ist heute.

Was brachte Serienkiller wie Jeffrey Dahmer, Ted Bundy und John Wayne Gacy dazu, auf grausame Art und Weise Menschen zu töten? Was spielte sich in ihnen ab und wie gelang es der Justiz, die Täter dingfest zu machen? Solche Fragen stehen im Mittelpunkt zweier sich ergänzender True-Crime-Themen-Specials bei Sky.

Crime + Investigation und Sky Crime zeigen zu Beginn des neuen Jahres, vom 21. bis zum 27. Januar, zahlreiche Dokumentationen und Doku-Reihen, sowohl im linearen Programm als auch on-demand. Bei Crime + Investigation widmet sich die Sonderprogrammierung „Das Böse unter uns – Die Woche der Serienmörder“ dem Phänomen, bei Sky Crime ist es das Special „Mord in Serie“.

Themenschwerpunkt vom 21. bis 27. Januar bei Sky Crime und Crime + Investigation

Dabei kommen die Doku-Produktionen „Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood“ (Sky Crime) und „Ursprung des Grauens – Profil eines Serienmörders“ (Crime + Investigation) erstmals in den deutschsprachigen Raum. In der letztgenannten Doku-Reihe analysiert die ehemalige FBI-Agentin Bryanna Fox Details aus der Vergangenheit verschiedener Serienkiller – von frühen Warnzeichen bis zu den grausamen Taten.

©Peacock Media Productions LLC and NBCUniversal Media, LLC – Neue Doku-Produktion „Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood“

„Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood“ gibt einen Einblick in die Gedankenwelt der berüchtigten Serienmörder Kenneth Bianchi und Angelo Buono, die sich in den 1970er-Jahren als Polizisten außer Dienst ausgaben, um ahnungslose Opfer in den Tod zu locken, bevor deren Leichen an den Hängen von Los Angeles gefunden wurden.

Die Highlights von Sky Crime (alle Titel auch auf Abruf verfügbar):

„Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood“ (Deutschlandpremiere, lineare Erstausstrahlung am 27. Januar um 20:15 Uhr)

„Catching a Serial Killer: Jagd auf den Serienmörder Bruce McArthur“

„The Toolbox Killer“

„Der Racheengel“

„Death on the Beach“

„Berühmt & Berüchtigt: Der River Valley Killer“

„Berühmt & Berüchtigt: Der Cleveland Strangler“

„Berühmt & Berüchtigt: Der Happy Face Killer“

„Die Kindermorde von Atlanta“

Die Highlights auf Crime + Investigation (linear täglich ab 20:15 Uhr):

„Ursprung des Grauens – Profil eines Serienmörders“ (am 22. und 26. Januar jeweils fünf Episoden ab 20:15 Uhr, deutsche TV-Premiere)

„First Blood – Die Geburt eines Serienmörders“

„Überlebt – Begegnung mit einem Serienmörder“

„BTK – Im Kopf von Dennis Rader“

„Murder Made Me Famous – Morde, die Schlagzeilen machten“ (nur linear)

„Unsichtbare Monster – Amerikas Serienkiller“

„Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg“, Staffel 1 und 2 (nur on-demand)

„John Wayne Gacy – Der Killer-Clown“ (nur on-demand)

„The Night Caller – Australiens grausamster Serienmörder“ (nur on-demand)

„It was him – Mein Großvater, der Serienmörder“ (nur on-demand)

Crime + Investigation

