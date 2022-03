Sky: Das fliegt nächste Woche raus

Anzeige

Sky hat ein ziemlich großes On-Demand-Angebot, was Serien betrifft. Das impliziert aber auch, dass immer mal wieder Inhalte verschwinden. DIGITAL FERNSEHEN gibt einen Überblick:

In der kommenden Woche halten sich die Abwanderungen tatsächlich in Grenzen. Zwei Serien sind in diesem Zeitraum betroffen. Zum einen handelt es sich dabei um die komplette kanadische Science-Ficiton-Serie „Continuum“. Das heißt, wer die insgesamt 42 Folgen in vier Staffeln sich noch schnell zuGemüte führen möchte, sollte sich sputen. Nur noch bis Mittwoch, den 14. März stehen die Episoden via Sky Ticket und Syfy bei Sky zur Verfügung. Eine sportliche Aufgabe, aber nichts, was man nicht an ein paar Tagen hinbekommen kann. Bei 31,5 Stunden Laufzeit bleibt sogar noch ein bisschen Zeit zum Schlafen übrig.

Ein Serie und eine Staffel auf der Abschussliste

Hier entlang geht’s ins „Continuum“. © Palatin Media

Der zweite Kandidat auf der Liste ist die sechste Staffel „Die Goldbergs“. Hier sieht es für Fans der Serie nicht ganz so brenzlich aus, da es sich ja „nur“ um 23 Folgen handelt. Dafür stehen diese aber auch nur noch bis Montag, den 14. März, als Sky Box Set auf Abruf bereit. Knapp über 8 Stunden müsste man sich bei Interesse übers Wochenende frei schaufeln.

Die nächste Welle steht dann auch erst wieder Ende des Monats an. Der Schwund wird sich aber auch dann in Grenzen halten, so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten. Mehr Infos folgen in circa zwei Wochen auf DIGITAL FERNSEHEN.

