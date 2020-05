Sky Original „Gangs of London“ kommt nach Deutschland

Der Mord an einem berüchtigten Gangsterboss bringt die Londoner Unterwelt gehörig durcheinander: Die actionreiche Thrillerserie „Gangs of London“ startet im Juli bei Sky.

20 Jahre lang war Finn Wallace (Colm Meaney) der mächtigste Gangster-Boss in der britischen Hauptstadt. Jetzt ist er tot – aber niemand weiß, wer den Mord beauftragt hat. An die Spitze seines Familienunternehmens, das unter anderem Drogenimport und Geldwäsche organisiert, rückt nun sein Sohn Sean (Joe Cole).

Mit Hilfe der Familie Dumani, versucht er, den Platz seines Vaters einzunehmen und das nun vorhandene Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Clans zu füllen. Scheinbar zufällig trifft Sean dabei auf den schlagkräftigen Elliot Finch (Sope Dirisu), der ihn auf der Suche nach den Mördern unterstützt.

Die Jagd nach den Auftraggebern hinter dem Mord an Finn Wallace verpackt „The Raid“-Regisseur Gareth Evans als actionreiche Spurensuche durch Londons Unterwelt, gespickt mit brutalen Kampfszenen. Das Sky Original, das von den Sky Studios produziert wurde, basiert außerdem lose auf dem gleichnamigen Computer-Spiel.

Zum Cast um Joe Cole („Peaky Blinders“), Colm Meaney („Hell on Wheels“), Michelle Farley („Game of Thrones“) und Lucian Msamati („The International“, „His Dark Materials“) gehört auch die in Deutschland aufgewachsene Iranerin Narges Rashidi („Under the Shadow“, „Die Spezialisten – Im Namen der Opfer“).

Ab 23. Juli ist „Gangs of London“ immer donnerstags ab 21.15 Uhr in Doppelfolgen – wahlweise auf Deutsch oder im Original – auf Sky Atlantic HD zu sehen. Auf Sky X und Sky Q sind ab diesem Tag bereits alle neun Episoden der Serie auf Abruf verfügbar – mit dem Sky Q Receiver auch in UHD.