Sky Sport Fantasy: Deutschland-Premiere am Bundesliga-Samstag

Am 32. Bundesliga-Spieltag will Sky erstmals live einen Fußball Fantasy Manager in eine Bundesliga-Übertragung integrieren.

Sky Deutschland und Kickbase wollen am Samstagnachmittag einen eigenen „Sky Sport Fantasy“-Feed produzieren, der erstmalig die unterschiedlichen Welten der Fußball Fantasy Manager in die Bundesliga Live-Übertragung integrieren soll. Das kündigte der Pay-TV-Anbieter am Freitag an. Die DFL unterstützt laut Sky das Pilotprojekt, indem sie dem Anbieter die nötigen Rechte zum Bearbeiten des Sendesignals einräumt. Mit dem neuen Feed will Sky laut eigenen Angaben die zuletzt gewachsene Anzahl an Manager-Spielern unter den Sky-Zuschauern ansprechen.

Johannes Feldges, Chief Business Officer bei Kickbase: „Fantasy Manager wie Kickbase sind in den vergangenen Jahren in der Mitte der Fußball-Gesellschaft angekommen. Wir sind stolz gemeinsam mit unseren Partnern Sky sowie der DFL dieses Pilotprojekt auf die Beine gestellt zu haben und hoffen, dass sich hieraus eine nachhaltige Einrichtung entwickelt.“

Das bietet Sky Sport Fantasy am Bundesliga-Samstag

Sky Sport Fantasy soll laut Anbieter mit eigenem redaktionellen Live-Konzept mit zusätzlicher Kommentierung, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky Sport Community starten. Thilo Mölders, Jan-Niclas Stöcklin und Jan Benczedi von Kickbase sollen das Live-Geschehen in den Stadien kommentieren und einordnen. Dabei sollen sie Aktionen auf dem Platz aus Sicht von Fantasy-Managern einordnen, erklärt Sky. Im Vergleich zur klassischen Live-Übertragung stehen hierbei die Spieler und deren Performance im Mittelpunkt, die punktuell durch anschauliche Datengrafiken visualisiert wird, heißt es in der Ankündigung.

Um 15.15 Uhr soll die Übertragung von Sky Sport Fantasy auf Sky Sport Bundesliga 7 beginnen. Der Feed wird parallel zur klassischen Original Sky Bundesligakonferenz und den Einzelspielen (ab 15.15 Uhr) am Samstag ausgestrahlt.

Quelle: Sky Deutschland

