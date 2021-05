So läuft die Relegation im TV

Anzeige

Nun steht der erste Teilnehmer fest: Der 1.FC Köln wird in der Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga antreten müssen. Zu sehen ist das ganze bei DAZN.

Der Kampf um die Teilnahme an der nächsten Bundesliga-Saison wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Köln muss dabei am Mittwoch zunächst zuhause gegen den Drittplatzierten aus der 2. Liga spielen. Dieser wird erst am morgigen Sonntag ermittelt. Anstoß des Hinspiels ist um 18.30 Uhr.

Beim Rückspiel wiederum hat der Zweitligist Heimrecht. Am Samstag nächster Woche geht es dann ab 18 Uhr so richtig um die Wurst. Bei (Auswärts-)Torgleichheit kann es bei der Relegation sogar in die Verlängerung gehen. Beide Begegnungen laufen exklusiv bei Sportstreaminganbieter DAZN.

Erst am letzten Spieltag gelingt Köln der Sprung auf den 16. Tabellenplatz – so wie Werder Bremen letztes Jahr. „Vorerst-Retter“ Bournauw erzielte das goldene Tor erst in der 86. Minute. Die Werderaner müssen dieses Jahr anstatt in der Relegation den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Aufsteiger Arminia Bielefeld rettet sich mit einem Sieg in Stuttgart bravurös zum direkten Klassenerhalt.

Die Relegation zur Teilnahme an der nächsten Saison der 2. Bundesliga wird im Übrigen am Donnerstag (18.15 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr) kommender Woche ausgetragen. Diese Spiele zeigen DAZN und das ZDF.