Star Trek Discovery: Neue Staffel ab heute bei Netflix

Bei Netflix startet heute die dritte Staffel der Sci-Fi-Serie „Star Trek: Discovery“. Bingewatcher müssen sich allerdings noch etwas gedulden.

Es werden nämlich ab dem Starttag nicht sofort alle Folgen zum Streamen zur Verfügung stehen. Jede Woche soll eine neue Episode des „Star Trek“-Prequels erscheinen. Erst gestern feierte die neue Staffel ihre Premiere in den USA bei CBS All Access ihre Premiere. Deutsche Fans erfahren nun schon einen Tag später, wie die Geschichte weitergeht.

Die erste Folge von Staffel 3 trägt dabei den Titel „Ein Zeichen der Hoffnung, Teil 1“ und ist bereits bei Netflix abrufbar. Insgesamt umfasst die Staffel 13 Teile, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

„Star Trek: Discovery“ wird in den neuen Folgen von einem Prequel zum Sequel. Die bisherigen zwei Staffeln spielten zeitlich vor der originalen „Stark Trek“-Serie. Jetzt springt die Handlung allerdings weit in deren Zukunft. Am Ende der zweiten Staffel musste die Besatzung der Discovery ein verheerendes Opfer bringen, um das Universum vor der KI Control zu retten. Die Besatzung springt mit ihrem Raumschiff in das Jahr 3188, in dem die Föderation ihrem Ende entgegenblickt.

Im Rahmen eines Onlinepanels im September wurde ein Trailer für die neue Staffel enthüllt: