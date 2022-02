„Star Trek: Discovery“: Pluto TV zeigt neue und alte Folgen

Anzeige

Bevor kommende Woche die zweite Hälfte der vierten Staffel „Star Trek: Discovery“ startet, wiederholt Pluto TV auch die vorherigen Folgen der Kultserie.

Pluto TV zeigt die zweite Hälfte der vierten „Star Trek: Discovery“-Staffel ab dem 11. Februar. Jeden Freitag, also einen Tag nach US-Ausstrahlung, wird um 21 Uhr die aktuelle Folge ausgestrahlt. Eine Wiederholung läuft dann jeweils am Samstag und Sonntag zur selben Zeit. Bereits um 20 Uhr kann man immer noch einmal die Folge der Vorwoche als Wiederholung sehen. Pluto TV Star Trek zeigt die Folgen dabei auf Deutsch, während Pluto TV Sci-Fi die Serie auch in der englischen Originalfassung ausstrahlt.

Wer eine Auffrischung der Serie benötigt, der kann zudem die erste Hälfte der vierten Staffel noch einmal ab dem 7. Februar sehen. Am Montag und Mittwoch zeigt Pluto TV Star Trek ab 20 Uhr die ersten drei Episoden auf Deutsch und am Dienstag und Donnerstag zu der genannten Zeit die Folgen 4 bis 7. Die Folgen werden dabei die ganze Nacht wiederholt, kündigt Pluto TV an. Auch hier sollen Fans die englische Originalfassung zeitgleich auf Pluto TV Sci-Fi sehen können.

In der vierten Staffel von „Star Trek: Discovery“ sehen sich Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery mit einer Bedrohung konfrontiert, die anders ist als alle Vorherigen, kündigt Pluto TV an. Sowohl die föderale Welt als auch die Welt außerhalb der Föderation können sich dem Einfluss nicht entziehen. Gemeinsam müssen sie sich dem Unbekannten stellen und zusammenarbeiten, um eine hoffnungsvolle Zukunft für alle zu gewährleisten.

Quelle: Pluto TV