„Star Trek: Picard“ – finaler Trailer verrät Rückkehr eines Stars

Die Story, dass mit „Q“, dem kosmischen Quälgeist, einer der größten Widersacher Captain Picards in der zweiten Staffel wieder auftaucht, ist mittlerweile kalter Kaffee. Der neueste Trailer enthüllt jedoch die Wiederkehr eine großen Unterstützerin des Captains – gespielt von einem Hollywood-Star erster Güteklasse.

Die Rede ist natürlich von Whoopi Goldberg alias Guinan. In Staffel zwei sucht Patrick Stewart in seiner Paraderrolle als Captain Picard nach Erklärungen. In Guinan kehrt dabei eine Figur zurück, die ihm als Bar-Chefin der Lounge „Zehn Vorne“ auf seinem alten Schiff, der USS Enterprise-D, zur Seite stand.

Mit Jeri Ryan als Seven of Nine, Jonathan Frakes als Will Riker (Nummer Eins), der Borg-Königin (diesmal gespielt von Annie Wersching), Brent Spiner als Commander Data (Staffel 1) und dessen menschlichen „Halbbruder“ Dr. Altan Inigo Soong und nicht zuletzt John de Lancie als Q hat schon vor dem Bekanntwerden der Rückkehr von Whoopi Goldberg ein halbes Dutzend Figuren ihr Comeback gefeiert.

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel „Star Trek: Picard“ wird damit die Schlagzahl der Bekanntmachungen nochmal erhöht. Bereits in den Wochen gab es einige Neuigkeiten zu der Serie zu vermelden. DIGITAL FERNSEHEN berichtete ausführlich. Zum Beispiel kommt die erste Staffel gleich auf zweierlei Wegen ins deutsche Free-TV – zu Tele 5 und RTL Zwei. Noch ist sie hierzulande aber ausschließlich bei Prime zu sehen, wo auch die zweite Staffel Anfang März anläuft.

Eine dritte Staffel „Picard“ ist im Übrigen bereits längst vonseiten Paramounts bestätigt.

