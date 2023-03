„Star Trek: Strange New Worlds“ und „Lower Decks“: Dann starten die neuen Folgen

Anzeige

Paramount+ hat am Mittwoch die Starttermine für neue Staffeln der Sci-Fi-Serien „Star Trek: Strange New Worlds“ und „Star Trek: Lower Decks“ verkündet.

Beide Serien aus dem „Star Trek“-Universum werden im Sommer 2023 mit jeweils zehn neuen Episoden zurückkehren. Wie die internationale Website des Franchise am Mittwoch meldete, wird die zweite Staffel von „Strange New Worlds“ am 15. Juni 2023 bei Paramount+ starten, darunter auch in Deutschland. Immer donnerstags soll eine neue Folge erscheinen, teilt Paramount+ selbst mit. Die erste Staffel der Original Serie kann man sich ab dem 25. Mai in Deutschland auch auf DVD, Blu-ray und im limitierten 4K UHD Steelbook sichern sowie bereits jetzt als Download.

Mehrere „Star Trek“-Formate kehren zurück

Die vierte Staffel der animierten Comedy-Serie „Star Trek: Lower Decks“ soll laut Website der Reihe derweil im Spätsommer bei Paramount+ in den USA starten. Den genauen Termin sowie die Veröffentlichung in Deutschland will Paramount+ zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Darüber hinaus soll auch die Animationsserie „Star Trek Prodigy“ im kommenden Winter mit einer zweiten Staffel zurückkehren. Ein konkretes Datum dafür wird allerdings noch nicht genannt.

Paramount+ hat daneben angekündigt, dass die zweite Staffel von „Strange New Worlds“ die zuvor angekündigte Crossover-Episode im Live-Action- und Animations-Format enthalten wird. Mit dabei sind laut Anbieter Tawny Newsome von „Lower Decks“ als Beckett Mariner und Jack Quadi als Brad Boimler, die sich der U.S.S. Enterprise Crew anschließen. Jonathan Frakes hat bei der Folge Regie geführt. Abschließend verweist Paramount+ in seiner aktuellen Ankündigung auf den Start der fünften und letzten Staffel von „Star Trek: Discovery“ Anfang 2024.

