„Star Wars: The Clone Wars“ geht bei Disney+ weiter

Neue Abenteuer aus dem Star-Wars-Universum: Ein am Mittwoch veröffentlichter Trailer kündigt die siebte Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ an.

Unter der Regie von Dave Filoni sollen zwölf neue Folgen Mitte Februar in den USA bei Disney+ Premiere feiern. In Deutschland soll der neue Streaming-Dienst des Disney-Konzerns im März an den Start gehen.

„Star Wars: The Clone Wars“ wurde 2014 nach sechs Staffeln zunächst beendet. In der nun angekündigten siebten und zugleich letzten Staffel der Trick-Serie wird die Geschichte der Jedi-Ritter mit den Helden Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker und der früheren Jedi-Schülerin Ahsoka Tano weitererzählt. Auch die düstere Figur Darth Maul kommt in dem Trailer mit viel Lichtschwert-Action vor.