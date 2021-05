Süper Lig: So kann man die Meisterschaftsentscheidung live sehen

Anzeige

Der Kampf um die Meisterschaft in der türkischen Süper Lig ist so spannend, wie in keiner anderen Liga. Am letzten Spieltag können noch alle drei Istanbuler Großklubs, Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray Erster werden. Hier erfährt man, wo die Spiele in Deutschland live zu sehen sind.

Eins vorne weg: Kein Anbieter hat sich für diese Saison die TV- und/oder Streaming-Rechte an der Süper Lig in Deutschland gesichert. Das bedeutet, dass die Süper Lig weder bei den namhaften Sendern und Diensten wie Sky oder DAZN, noch bei Nischenangeboten wie Sportdigital live verfolgt werden kann. Letzterer Anbieter hat beispielsweise lediglich den türkischen Pokal, den Turkiye Kupasi, im Programm. Auch „Bild.de“ hatte den Cup hin und wieder im Angebot, wenn zum Beispiel Lukas Podolskis Klub Antalyaspor mit von der Partie war.

Heute geht es aber um die Meisterschaft. Und da spielt Poldi (leider) keine Rolle. Es gibt aber ein Schlupfloch, durch das man in die Lage versetzt wird, die Süper Lig in Deutschland live zu gucken. Und das gilt nach aktuellem Kenntnisstand auch für den letzten Spieltag.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die einfache Antwort, auf die Frage „Wo läuft die Süper Lig in Deutschland live?“ heißt: Bei einem Wettanbieter. Genauer gesagt bei bet365. Schließt man hier eine Anmeldung und gibt eine Wette ab, kann man einen Livestream wählen. Fans von Besiktas können so sich das Spiel gegen Göztepe live anschauen. Gleiches gilt für Anhänger von Fener und die Partie gegen Trabzonsport oder Galatasaray gegen Malatyasport. Alle drei Spiele beginnen um 19.30 Uhr (MEZ). Vor dem Saisonfinale liegt Besiktas mit lediglich zwei Zählern in der Tordifferenz vor Galatasaray. Fenerbahce folgt auf dem dritten Platz mit zwei Punkten und 12 respektive 14 Toren Abstand. Mesut Özils Klub muss also eigentlich auf einen Ausrutscher von gleich beiden Konkurrenten warten.

Bet365 gibt in den AGBs übrigens folgende Konditionen für das Freischalten eines Livestreams an: „Um sich zu qualifizieren, muss Guthaben auf Ihrem Konto vorhanden sein oder Sie müssen in den letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben.“