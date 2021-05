„Systemsprenger“ ab heute in der ZDF-Mediathek

Anzeige

Der preisgekrönte Film um ein Mädchen im Grundschulalter und ihr Drama ist bald im ZDF zu sehen – und bereits ab heute in der Mediathek abrufbar.

Laut, wild, unberechenbar: Die neunjährige Benni (Helena Zengel) treibt ihre Mitmenschen zur Verzweiflung. Dabei will sie nur eines: wieder zurück nach Hause. Das ZDF zeigt das Sozialdrama „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt am Montag, 17. Mai 2021, 20.15 Uhr, und bereits ab dem heutigen Montag (10. Mai 2021) in der ZDFmediathek.

Begleitet wird die Ausstrahlung des Films von den Dokumentationen „Schrei nach Liebe – Wie Kinder zu Systemsprengern werden“ und „37°: Die Wütenden – Wenn Kinder das System sprengen“. Helena Zengel ist außerdem noch einmal in ihrer ersten Rolle in „Die Tochter“ zu sehen.