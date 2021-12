Telekom zeigt Albumpremiere von Depeche Mode-Sänger Dave Gahan heute live und kostenlos

Anzeige

Die Telekom holt Dave Gahan für einen exklusiven und intimen Auftritt im Rahmen der Street Gigs nach Berlin. Das Konzert läuft heute Abend im kostenlosen Livestream und bei MagentaTV.

Die erste und einzige Präsentation des Albums in Deutschland findet am 13. Dezember 2021 im legendären Admiralspalast statt. Fans auf der ganzen Welt können das Konzert ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf magenta-musik-360.de erleben – und das sogar in 360 Grad. Zudem wird der Auftritt auf #dabeiTV bei MagentaTV gezeigt. „Es ist ein großes Geschenk, dass wir in diesen Zeiten das neue Album live im Admiralspalast präsentieren können“, sagt Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan. „Und dank der Telekom können unsere Fans auf der ganzen Welt im Livestream zuschauen.“

„Imposter“ nimmt den Musikfan mit auf eine persönliche Reise. Unter den zwölf sorgfältig ausgewählten, neu interpretierten Songs aus verschiedenen Genres und Epochen befinden sich Stücke von Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Mark Lanegan und vielen mehr. Ist „Imposter“ also ein Cover-Album? Mit Nichten. Dave Gahan und die Soulsavers haben die Songs vielmehr zu neuem Leben erweckt. Alle Stücke haben eine tiefe Bedeutung für den Briten und machen „Imposter“ zu einem Spiegelbild seines Lebens.

Das Konzert wird weltweit und kostenlos im Livestream und 360 Grad auf magenta-musik-360.de sowie auf #dabeiTV bei MagentaTV gezeigt. Im Nachgang ist die Show auf Abruf bei MagentaMusik 360 und in der Megathek von MagentaTV verfügbar.

Lesen Sie bei Interesse auch den DIGITAL FERNSEHEN-Überblick aller diesjährigen „Pop around the Clock“-Konzerte an Silvester bei 3sat. Da ist Depeche Mode dann nämlich auch dabei.

