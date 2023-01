„The Bear“ Staffel 2: Disney+ Serie wird noch 2023 fortgesetzt

Anzeige

Die Küchen-Serie „The Bear“ soll noch in diesem Jahr eine zweite Staffel erhalten. Erst vor kurzem wurde die Show mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Jeremy Allen White gewann vor wenigen Tagen den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie. White spielt in „The Bear: King of the Kitchen“ einen jungen Koch namens Carmy, der aus der Welt der Gourmets in einen kleinen Sandwichladen in Chicago gerät. Sein Bruder, der frühere Chef des Restaurants hat Selbstmord begangen. Jetzt liegt es Carmy, das marode Geschäft wieder anzukurbeln.

Mit seinem Blick in den stressigen Küchenalltag und die Fallstricke eines Unternehmens konnte „The Bear“ im vergangenen Jahr eine beachtliche Fangemeinde um sich scharen. Nachdem die Show im Juni erstmals bei Hulu ausgestrahlt wurde, folgte in Deutschland eine Veröffentlichung bei Disney+ im Oktober. Auch hierzulande erhielt die Tragikomödie dabei allerlei lobende Kritik. Nachschub für alle Fans des Formats soll demnächst folgen, ein vager Starttermin wurde diese Woche angekündigt.

„The Bear“ Staffel 2 startet im Frühsommer in den USA

Wie FX am Donnerstag via Twitter ankündigte, wird eine zweite Staffel von „The Bear“ im Frühsommer 2023 bei Hulu starten. Von einem Deutschland-Start bei Disney+ ist auszugehen. Die Fortsetzung soll dabei zehn Episoden umfassen, also zwei mehr als die erste Staffel. Wann die neuen Folgen dann auch hierzulande erscheinen und worum es genau in der zweiten Staffel gehen wird, ist allerdings noch nicht bestätigt.

FX’s The Bear S2 premieres early summer, with 10 episodes. Only on @hulu. 🐻🥫#TheBearFX @TheBearFX pic.twitter.com/Y5QUBTlzcj

Quelle: FX

