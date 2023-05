„The Girl Before“: Deutschlandpremiere der HBO-Serie

Anzeige

„The Girl Before“ von BBC One und HBO Max basiert auf dem gleichnamigen Thriller-Roman. Jetzt ist die Serie erstmals auch in Deutschland verfügbar.

„The Girl Before“ wurde 2016 erstmals als Roman veröffentlicht und avancierte zum Bestseller. Hinter dem Schriftsteller-Pseudonym J.P. Delaney verbirgt sich laut Berichten der gefeierte Krimiautor Tony Strong bzw. Anthony Capella. 2021 landete die Lizenz für eine Serienumsetzung bei BBC One und HBO Max. Nun erfolgt erstmals die Streaming-Premiere in Deutschland.

„The Girl Before“ – ein düsterer Psycho-Thriller

In „The Girl Before“ dreht sich alles um ein mysteriöses Anwesen. Die Single-Frau Jane Cavendish (Gugu Mbatha-Raw) verliebt sich sofort in das moderne und minimalistische Design des weiträumigen Hauses. Um selbst ein verstörendes traumatisches Ereignis hinter sich zu lassen, zieht sie dort ein. Der verantwortliche Architekt Edward (David Oyelowo) ist jedoch omnipräsent und hat sehr strikte Verhaltensregeln aufgestellt.

© 2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license. – Architekt Edward (David Oyelowo) hat das Haus nach einem minimalistischen Credo designt, aber auch enorm strenge Regeln für die Bewohnerin aufgestellt

Noch beängstigender: Jane stellt bald fest, dass vor ihr bereits eine junge Frau namens Emma hier gewohnt hat, die ihr erstaunlich ähnlich sah. Doch Emma ist spurlos verschwunden. Oder vielleicht sogar gestorben? Könnte Jane selbst diesem verstörenden Mysterium zum Opfer fallen?

Deutschlandpremiere bei RTL+

BBC One und HBO Max stellten „The Girl Before“ erstmals im Dezember 2021 dem britischen und US-amerikanischen Publikum zur Verfügung. Nun, am 22. Mai, startet die vierteilige Miniserie in Deutschland exklusiv bei RTL+ im Stream.

Hauptdarstellerin Gugu Mbatha-Raw dürfte Einigen schon aus der Disney+-Serie „Loki“ von 2021 bekannt sein. Auch David Oyelowo hat eine lange Filmkarriere hinter sich und war unter anderem beim ersten „Jack Reacher“-Film mit Tom Cruise und bei „Interstellar“ zu sehen. Die Schweizerin Lisa Brühlmann saß für die Miniserie auf dem Regiestuhl.

