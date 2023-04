Max: Alles Wissenswerte zum Nachfolger von HBO Max

Anzeige

Aus HBO Max wird „Max – The one to watch“ – nur nicht hierzulande. Der Launch des neuen Angebots steht nun kurz bevor. Discovery+ soll aber weiter existieren. Die wichtigsten Aspekte der Ankündigung von Warner Bros. Discovery im Überblick:

HBO Max verschwindet als Name in den Vereinigten Staaten am 23. Mai 2023. Danach heißt der Streamingdienst nur noch kurz Max.

Das neue Angebot ist als Premium-Service von Warner Bros. Discovery gedacht. Es beinhaltet auch alle Inhalte von Discovery+.

Discovery+ wird als niedrigschwelligeres Angebot weitergeführt.

Der Monatspreis für Max wird zwischen 10 und 20 US-Dollar für drei verschiedene Pakete liegen, eins mit Werbung, eins Full-HD-Support, Download-Funktion und 5.1 Surround Sound sowie eine Premium-Variante mit UHD-Unterstützung, mehr Downloads und Dolby Atmos Sound.

HBO Max-Nachfolger Max bedeutet nicht das Aus für Discovery+

Wird es auch weiterhin geben, in Deutschland sogar mit Alleinstellungsmerkmal: Discovery+ Bild: Discovery

In Deutschland wird es bis 2025 ohnehin sehr wahrscheinlich nur bei Discovery+ bleiben. HBO-Verträge mit Sky und RTL+ verhindern anderweitige Gedankenspiele.

In anderen europäischen Märkten ist ein Start während des nächsten Jahres geplant.

Die Marke soll derweil nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden, sondern laut Warner Bros. Discovery weiterhin als Merkmal für High-End-Produktion Verwendung finden.

Kurzum: Alles bleibt in irgendeiner Form weiter erhalten, nur in Deutschland wird man zunächst nicht viel davon mitbekommen.

Ausführlichere Informationen folgen in Kürze auf DIGITAL FERNSEHEN.

