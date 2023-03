„The Last Of Us“: Sky zeigt Making of kostenlos für alle

Anzeige

Die letzte Episode der HBO-Serie “ The Last Of Us“ ist seit Montag bei Sky und dem Streamingdienst Wow auf Abruf zu sehen – nun folgt auch das „Making Of The Last Of Us“.

Die dreißigminütige Doku ist mit deutschen Untertiteln ab sofort auf dem Youtube-Kanal von Sky bis 31. März für alle Fans und die, die es noch werden wollen, verfügbar. Sky Kunden können das Making Of heute ab ca. 14 Uhr on Demand über Sky Q abrufen.

Zu den Darstellern und dem Team, die in der Making-of-Episode zu sehen sind, gehören die Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey, die Serienschöpfer und ausführenden Produzenten Craig Mazin und Neil Druckmann, die Darsteller Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge, Rutina Wesley, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce und Storm Reid sowie die Künstler, die die Infizierten zum Leben erweckt haben.

Über „The Last Of Us“ bei Sky

Die Geschichte von „The Last Of Us“ spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Craig Mazin („Chernobyl“) und Neil Druckmann (Schöpfer des gleichnamigen Videospielhits) schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers.

Die komplette Staffel ist auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q verfügbar, in letzterem Fall auch in UHD.

Quelle: Sky

Bildquelle: The Last Of Us: Sky Deutschland