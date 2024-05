„The Last of Us“ Staffel 2: Erster Einblick in die neuen Folgen

Im Rahmen der Warner Bros. Discovery Upfront-Präsentation wurden erste Bilder zur zweiten Staffel „The Last of Us“ geteilt.

In den vergangenen Tagen häuften sich die Ausblicke auf bevorstehende Serien-Events. So wurden Trailer zu den zweiten Staffeln der konkurrierenden Fantasy-Epen „House of the Dragon“ und „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ geteilt. Am Mittwoch erschien außerdem ein erster Teaser Trailer zum „Dune“-Prequel „Dune: Prophecy“ über die Gründen des Bene-Gesserit-Ordens. Daneben hat Warner Bros. Discovery in dieser Woche exklusiv zwei erste Bilder aus der neuen Staffel der Videospielverfilmung „The Last of Us“ geteilt. Das eine Bild (oben zu sehen) zeigt Pedro Pascal als Joel, das zweite Bild zeigt Bella Ramsey als Ellie, also die beiden Hauptfiguren des Formats.

Foto: Sky Deutschland

Staffel 1, die hierzulande bei Sky und Wow ihre Premiere feierte, war ein Quotenhit für HBO und auch in Deutschland der zweitbeste non-lineare Start überhaupt bei Sky, wie der Pay-TV-Anbieter mitteilte. Nur „House of the Dragon“ sei noch erfolgreicher gewesen. Bis die neue Staffel von „The Last of Us“ erscheinen wird, müssen sich alle Fans allerdings noch etwas gedulden. Die neuen Folgen sollen nämlich erst 2025 erscheinen. In Deutschland ist erneut ein Start bei Sky und Wow vorgesehen.

In der zweiten Staffel der postapokalyptischen Odyssee werden diverse bekannte Gesichter zurückkehren. Daneben wurden mit Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord und Danny Ramirez bereits neue Darstellerinnen und Darsteller angekündigt. Catherine O’Hara soll zudem eine Gastrolle übernehmen, wie Sky mitteilt.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.