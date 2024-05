„The Last of Us“ Staffel 2: „Westworld“-Star stößt zum Cast

Für die zweite Staffel des HBO-Erfolgs „The Last of Us“ wurde ein Neuzugang im Cast verkündet, der nicht nur „Westworld“-Fans bekannt sein dürfte.

Der mehrfach preisgekrönte Jeffrey Wright wird in „The Last of Us“ die Rolle des Isaac übernehmen. Dabei handelt es sich um den Anführer einer Miliz, der in einen endlosen Krieg mit einem überraschend einfallsreichen Feind verwickelt wird, kündigte Sky vor wenigen Tagen an. Der Pay-TV-Anbieter wird 2025 auch die zweite Staffel des Erfolgsformats in Deutschland ausstrahlen.

Jeffrey Wright kennt man unter anderem aus der Sci-Fi-Serie „Westworld„, Wes Andersons Episodenfilm „The French Dispatch“ oder auch „Amerikanische Fiktion“, für den der Schauspieler in diesem Jahr für einen Oscar nominiert war. „Amerikanische Fiktion“ erschien direkt im Streaming bei Amazon Prime Video, wo ihn alle Abonnenten ohne Zusatzkosten abrufen können. Schon im Videospiel „The Last of Us Part II“ schlüpfte Wright in die Rolle des Isaac, mit der Materie ist der Darsteller also bestens vertraut. Neben ihm spielen unter anderem Pedro Pascal („Strange Way of Life„) und Bella Ramsey („Game of Thrones“) in den Hauptrollen sowie Kaitlyn Dever, Spencer Lord oder auch Catherine O’Hare als Neuzugänge.

Foto: Sky Deutschland

Erste Bilder aus „The Last of Us“ Staffel 2 sind online

Im Mai hatte Warner Bros. Discovery zwei exklusive Bilder aus der neuen Staffel veröffentlicht (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zu sehen waren dabei Pedro Pascal und Bella Ramsay, die im Zentrum der Serie stehen und sich durch eine postapokalyptische Welt kämpfen, die von einer Pandemie heimgesucht wurde. Die Menschen haben sich dabei in zombieähnliche Wesen verwandelt. Die erste Staffel bescherte HBO Top-Quoten und war auch hierzulande hinter der Fantasy-Serie „House of the Dragon“ der zweitbeste non-lineare Start überhaupt bei Sky. Abseits der Streaming-Plattform Wow von Sky kann man die Serie auch kostenpflichtig digital und auf Blu-ray erwerben.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.