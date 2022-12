„The Mandalorian“: Starttermin für die neuen Folgen steht

Anzeige

Seit Freitag herrscht Gewissheit, wann die neuen Folgen der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ bei Disney+ starten werden.

Anzeige

Wie am Freitag über Twitter verkündet, wurde soll die dritte Staffel der Science-Fiction-Serie am 1. März 2023 an den Start gehen. „The Mandalorian und Grogu kehren am 1. März nur auf Disney+ zurück“, heißt es auf dem offiziellen „Star Wars“-Twitter-Account.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/TArlFDw9ET — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) December 1, 2022

„The Mandalorian“ hat Konkurrenz bekommen

2019 war die erste Staffel des mit Western-Motiven angereicherten „Star Wars“-Spin-Offs erschienen, damals unter anderem mit der deutschen Regielegende Werner Herzog („Fitzcarraldo“) in einer Nebenrolle. Die erste Episode lief kurz vor dem Start zusätzlich im linearen Free-TV auf ProSieben. In den letzten Jahren hatten sich zu dem Format unter anderem die Live-Action-Shows „Das Buch von Boba Fett“, „Obi-Wan Kenobi“ und „Andor“ gesellt, um das „Star Wars“-Universum mit neuem Content zu erweitern. Alle genannten Shows sind bei Disney+ abrufbar.

Weitere Informationen zur Serie findet man auf den Seiten von DIGITAL FERNSEHEN.

Bildquelle: themandalorian: Disney