„The Time Traveler’s Wife“: HBO Serie kommt zu Sky

Die Neuauflage der Liebesgeschichte „The Time Traveler’s Wife“ läuft im Mai nach der HBO-Premiere auch bei Sky.

Clare (Rose Leslie) hat ein Geheimnis: Seit sie sechs Jahre alt ist, taucht regelmäßig ein mysteriöser Mann bei ihr im Garten auf. Der ist mal alt, mal jung und erzählt ihr Geschichten aus der Zukunft. Doch dieser Henry (Theo James) ist kein imaginärer Freund. Er ist ein Zeitreisender – und ihr zukünftiger Ehemann. Seine Fähigkeiten sind für ihn keine Gabe, sondern ein Fluch, denn er kann sie nicht kontrollieren.

Regelmäßig verliert er den Bezug zur Gegenwart und fällt plötzlich nackt in die Vergangenheit oder Zukunft, zum Beispiel vom Frühstückstisch auf eine Tanzparty in den 70ern. Auf dieser Achterbahnfahrt schwebt er ständig in Gefahr und muss ums Überleben kämpfen. In Clare findet Henry eines Tages seine große Liebe. Doch hat ihre Beziehung unter diesen Umständen eine Chance?

Neuverfilmung des Roman-Klassikers

Audrey Niffeneggers Bestsellerdebüt wurde bereits 2009 mit Rachel McAdams und Eric Bana für das Kino verfilmt. Trotz des großen Erfolgs an den Kinokassen erntete „Die Frau des Zeitreisenden“ gemischte Kritiken: Zu komplex schien die raffinierte Sci-Fi-Romanze, um sie in gut 100 Minuten zu erzählen, rekapituliert Sky. Steven Moffat, Schöpfer von Serienerfolgen wie „Sherlock“ und „Doctor Who“, nimmt sich jetzt mit „The Time Traveler’s Wife“ sechs Folgen Zeit, um laut Pay-TV-Anbieter der über 600-seitigen Vorlage gerecht zu werden. Rose Leslie, bekannt als Ygritte aus „Game of Thrones“, und „Divergent“-Beau Theo James kämpfen dabei als Liebespaar gegen alle Widrigkeiten des Schicksals.

„The Time Traveler’s Wife“ ist kurz nach US-Start ab dem 16. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Pro Woche erscheint eine Episode.

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

