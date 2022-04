Themen der Woche: Sky-Sportsender, Sky Q Update und Treue-Geschenk

Anzeige

Stellt Sky seine Sportsender vollkommen neu auf? Löst das neue Sky Q-Update endlich die Probleme mit der IPTV-Box? Und: Dieses Treue-Angebot hat der Pay-TV-Anbieter in der Pipeline. Das sind die Sky-Themen der Woche.

Für die beliebte Sky Q IPTV-Plattform gibt es jetzt ein Software-Update, das die anhaltenden Probleme mit Internet-Verbindung, Bild und Ton des Geräts lösen soll – zumindest teilweise.

Wie Sky DIGITAL FERNSEHEN gegenüber bestätigte, ist das Software-Update der Version 5.20.0P nun verfügbar. Damit sollen laut Anbieter Störungen der Bild- und Tonwiedergabe in Angriff genommen werden. Auch Probleme mit der Internetverbindung der Streaming-Box sollen gelöst werden.

Sky-Sportsender: Große Umstellung in den Startlöchern?

Gerüchten zufolge könnte bei Sky eine groß angelegte Umstrukturierung der Sport-Sender bevorstehen. Aber was steckt dahiner? DIGITAL FERNSEHEN hat beim Pay-TV-Sender vorgefühlt:

Im Community-Forum kursiert ein Papier, dass die Reformpläne der Sky-Sport-Sender verbildlichen soll. Angeblich entstammt die Auflistung aus internen Kreisen. DIGITAL FERNSEHEN liegen Informationen vor, nach denen es sich dabei um Inhalte einer Kunden-Umfrage handeln könnte. Nun stellt sich natürlich die Frage: Sind die gezeigten Veränderungen Resultat der Umfrage, oder nur Vorschläge an eingeweihte Kunden?

Sky Extra: Exklusiv-Konzerte als Treue-Bonus

Auf musikbegeisterte Sky-Kunden wartet im Mai ein unvergessliches Erlebnis. Das Treueprogramm Sky Extra stellt ein besonderes Event für Bestandskunden auf die Beine, um sich für deren langjährige Treue zu bedanken.Anzeige

Die Band Die Fantastischen Vier gibt im Rahmen ihrer Jubiläums-Tour zwei Konzerte exklusiv für Sky-Kunden. Diese dürfen sich auf ein Konzert am 12. Mai in Köln (E-Werk) und am 29. Mai in München (Circus Krone) freuen. Die Fantastischen Vier gründeten sich in den 80er Jahren und zählen sich zu den erfolgreichsten und beliebtes deutschen Bands. Nicht nur mit ikonischen Songs, sondern auch mit der sympathischen und witzigen Art der Mitglieder überzeugt die Hip-Hop-Band Groß und Klein.

Ab sofort erhalten Sky-Kunden ihren persönlichen Ticket-Code für eines der Konzerte.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.