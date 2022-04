Sky Q IPTV: Wichtiges Update soll Störungen vermeiden

Anzeige

Für die beliebte Sky Q IPTV-Plattform gibt es jetzt ein Software-Update, das die anhaltenden Probleme mit Internet-Verbindung, Bild und Ton des Geräts lösen soll – zumindest teilweise.

Wie Sky nun DIGITAL FERNSEHEN gegenüber bestätigte, ist das Software-Update der Version 5.20.0P nun verfügbar. Damit sollen laut Anbieter Störungen der Bild- und Tonwiedergabe in Angriff genommen werden. Auch Probleme mit der Internetverbindung der Streaming-Box sollen gelöst werden.

Vor geraumer Zeit erst hat Sky die neuste und beliebteste Hardware in seinem Angebot um UHD-Funktionalität für die Apps von Drittanbietern wie Netflix aufgerüstet. Die eigenen Inhalte sowie das lineare Programm sollen diese Aufwertung in einem zweiten Schritt erhalten.

Zum Thema: Sky Q IPTV jetzt in UHD mit Dolby 5.1: Diese Apps sind kompatibel

Dass mit dem aktuellen Software-Update sämtliche Probleme der Sky Q IPTV-Plattform aus der Welt geschafft werden können, scheint derweil unwahrscheinlich. Sky ist aber darauf vorbereitet, diverse weitere Updates zur Optimierung der Plattform nachzuschieben. Ein Sky-Sprecher bestätigte dies auf DF-Anfrage: „Leider sind uns in diesen Bereichen auch weitere, sehr spezifische Fehlerfälle, an deren Lösung wir bereits arbeiten, bekannt. Wir sind zuversichtlich diese zeitnah in den nächsten Software-Versionen beheben zu können.“

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.