The Undeclared War – Cyber-Thrillerserie auf Sky und Wow

Anzeige

Sky und Wow zeigt noch diese Woche exklusiv das Peacock-Original „The Undeclared War“ mit Simon Pegg und Marc Rylance.

Anzeige

Wie gewinnt man einen Krieg, von dem die Öffentlichkeit nicht einmal weiß, dass er geführt wird? In der Cyber-Thrillerserie „The Undeclared War“ muss ein hochrangiges Team von Analysten im Herzen des General Communications Headquarters (GCHQ) im Verborgenen eine Reihe von gefährlichen Cyberangriffen auf das Vereinigte Königreich im Vorfeld der Parlamentswahlen vereiteln. Die Thrillerserie ist ab Donnerstag, den 2. September, exklusiv auf Sky Q und WOW auf Abruf verfügbar, wahlweise auf Deutsch oder in OV. Zum Start sind drei Episoden abrufbar, danach erscheint wöchentlich eine neue Folge.

„The Undeclared War“ startet mit 3 Folgen am 2. September

Als ein routinemäßiger Stresstest der Internet-Infrastruktur schief geht, findet sich die 21-jährige GCHQ-Praktikantin Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) plötzlich an der unsichtbaren Front eines gefährlichen Cyberkriegs wieder. Die Uhr tickt, denn der Kampf mit hohen Einsätzen und unberechenbaren Gegnern mag ausschließlich online stattfinden – hat aber sehr reale Konsequenzen.

Neben Hannah Khalique-Brown („Doctors“) sind in weiteren Rollen Maisie Richardson-Sellers („Star Wars: Das Erwachen der Macht“), Mark Rylance („Bridge of Spies“), Simon Pegg („Mission Impossible“), Alex Jennings („A Very English Scandal“) und Adrian Lester („Riviera“) zu sehen. Die Serie ist das Ergebnis akribischer Recherchen des preisgekrönten Autors Peter Kosminsky.

„The Undeclared War“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von Channel 4 und Peacock. Peter Kosminsky führt bei allen sechs Episoden Regie und hat vier geschrieben. Weitere Autoren sind Declan Lawn („The Salisbury Poisonings“), Adam Patterson („The Salisbury Poisonings“) und Amelia Spencer („Dead Birds“).

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: The Undeclared War: Sky