„tickr“: Junge WDR-News starten heute

Alle News des Tages, in einer Show: Kurz erklärt! Das verspricht „tickr“, ein neues Angebot vom WDR für junge Leute unter 25 Jahren.

Im Smartphone-geeigneten Hochkant-Format werden montags bis freitags in rund drei Minuten die wichtigsten News, Bilder und Statements des Tages zusammengefasst. Die täglichen Videos werden bei Snapchat als Show veröffentlicht.

Durch den Nachrichtenüberblick führen junge Talente aus dem WDR, die schon aus Formaten wie dem funk-Kanal „reporter“ bekannt sind: Anna van Doorn, Lisa Altmeier, Aron David und Ilias Hamdani.

Dank „tickr“ erhält zudem der Instagram-Kanal der „Aktuellen Stunde“ ein neues Gesicht: Aus „aktuellestunde“ wird „tickr“. Mit neuem Design, neuen Themen und neuer Erzählweise. Teile der Snapchat-Show werden auch bei Instagram zu sehen sein. All das mit einem klaren Ziel: „Wir wollen Nachrichten so erklären, dass junge Menschen verstehen, warum Themen auch für sie wichtig sein können und was dahinter steckt“, erklärt Franziska Fiedler, Leiterin der digitalen Innovation im Newsroom.

„tickr“ komplettiert die junge Angebotspalette von WDR-Newsformaten um den Morning-Podcast „0630“ und dem TikTok-Kanal „nicetoknow“ im Netz. Der Podcast „0630“ bietet seit einem Jahr mit einfachen Erklärungen politischer und gesellschaftlicher Hintergründe.

Die Teams der jungen Newsangebote arbeiten künftig Hand in Hand unter dem Dach des WDR-Newsrooms und bauen einen gemeinsamen Recherchepool auf.

Quelle: WDR