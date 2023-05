Tina Turner, Nazi-Action bei Netflix und mehr: Aktuelle Streaming-Highlights

Anzeige

Ein Actionfilm über die letzten Kriegstage, eine sehr persönliche Begegnung mit einem schreckliches Verbrechen und Erinnerungen an eine Diva: Was sich jetzt im Streaming lohnt.

Gierig: Im Frühjahr 1945 ist der Zweite Weltkrieg für die Nationalsozialisten so gut wie verloren. Doch bevor es soweit ist, will eine SS-Truppe noch mal richtig Kasse machen. Unter ihrem Anführer von Starnfeld (Alexander Scheer – „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“) wollen sie einen Goldschatz heben, der im Dorf Sonnenberg versteckt sein soll. Ein Leichtes? Von wegen. Denn die Dorfbewohner wollen sich das nicht so einfach gefallen lassen. Unterstützung bekommen sie von Elsa und Heinrich, einem desertierten Wehrmachtssoldaten, die beide ganz persönliche Gründe haben, gegen die Nazis zu kämpfen.

„Blood & Gold“ ist ein Actionfilm von Peter Thorwarth („Blood Red Sky“), im Stile von „Inglorious Basterds“. Der Netflix-Streifen nimmt die Nazis gewaltig auf die Schippe und zieht sie in all ihrer Grausamkeit immer wieder ins Lächerliche – auf unterhaltsame Weise. Marie Hacke („Soko Stuttgart“) spielt Elsa, als Heinrich ist Robert Maaser („Barbaren“) zu sehen. Mit dabei sind auch Jördis Triebel („Babylon Berlin“) und Florian Schmidtke („Barbaren“).

Comedy und Dokus im Streaming

Lustig: Silvia hat einen Mann und drei Kinder, Will ist frisch geschieden. Früher waren sie beste Freunde, aber das ist lange her. Doch eines Tages taucht Will urplötzlich wieder in Silvias Leben auf und will sie treffen. Eine gute Idee? Vermutlich nicht, denn das Wiedersehen der beiden führt direkt ins Chaos. „Platonic„ nennt sich die zehnteilige Comedy-Serie, die gerade bei AppleTV+ angelaufen ist. In den Hauptrollen der turbulenten Folgen: Rose Byrne („Brautalarm“) und Seth Rogen („Bad Neighbours“).

Gedenken: Als kleines Kind hörte Regisseur Mirza Odabasi zum ersten Mal vom rechtsextremistischen Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993. Er hing darauf den Wimpel seiner türkischen Lieblingsmannschaft vom Fenster ab. Er hatte Angst, dass daran zu erkennen sein könnte, dass türkischstämmige Menschen im Haus wohnen. Der Filmemacher erinnert in seiner halbstündigen WDR-Dokumentation „Hört uns zu!“ an den Brandanschlag, bei dem fünf Frauen und Kinder starben. Odabasi nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine sehr persönliche Reise, auf der er auch mit Betroffenen ins Gespräch kommt – etwa mit Cihan Genc, dessen zwei Schwestern bei dem Anschlag starben. Interviewt werden zudem Politiker wie Cem Özdemir (Grüne) und Armin Laschet (CDU). Untermalt ist Odabasis Doku mit Musik von Rapperin Ebow, Ozan Ata Canani und Tayfun Guttstadt. Jetzt in der ARD-Mediathek ein Jahr lang abrufbar.

Tina Turner Hommage bei Arte

Simply The Best: Nach dem Tod des Weltstars Tina Turner nimmt Arte in seiner Mediathek Abschied von der Soul-Ikone. Auf arte.tv sind seit 26. Mai die Dokumentation „Tina Turner – One of the Living“ sowie das Konzert „Tina Turner live in Rio“ von 1988 online auf arte.tv zur Verfügung. Die Doku spürt den Wendepunkten und Tragödien im Leben Turners nach und zeigt die Überlebensgeschichte einer Kämpfernatur. Am 16. Januar 1988 trat Tina Turner mit einer beeindruckenden Riege von Musikern und Sambatänzern in Rio de Janeiro auf. Vor einem Rekordpublikum von 180 000 Zuhörern gab die Rockerin mit der Löwenmähne bei einem an Pyrotechnik und Effekten reichen Konzert 13 ihrer Songs zum Besten, darunter Hits wie „Private Dancer“, „What’s Love Got To Do With It?“ oder „We Don’t Need Another Hero“.

Foto: Arte/DOKfilm

Ein Weg zurück? Nachdem sie eine 18-jährige Haftstrafe abgesessen hat, versucht Miri, ihr Leben dort wieder aufzunehmen, wo sie es zurückgelassen hat: in der spießigen britischen Kleinstadt ihrer Jugend. Daisy Haggard („Breeders“) stand für die Serie „Back to Life“ nicht nur als Regisseurin hinter, sondern auch vor der Kamera: sie spielt die Hauptrolle in den beiden Staffeln dieser schwarzhumorigen Serie. Ist es möglich, wieder in ein Leben zurückzufinden, das seit dem Teenageralter beinahe zwanzig Jahre stillgestanden hat? Was geschah wirklich vor 18 Jahren an der Steilküste in jener schicksalhaften Nacht, die Miri so gern vergessen würde und an die sie immer wieder erinnert wird? Daisy Haggard und Laura Solon schrieben das Drehbuch zu dieser ebenso schonungslosen wie berührenden Serie. Bis 31. Oktober auf arte.tv im Streaming.

Text: dpa/ Redaktion: JN