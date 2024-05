Tomb Raider-Serie bei Amazon Prime Video kommt

Die lang ersehnte „Tomb Raider“-Serie von Phoebe Waller-Bridge steht in den Startlöchern bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst hat die Serie bestellt.

Vor einem Jahr hatte sich Amazon die Rechte an der Videospiel-Franchise „Tomb Raider“ gesichert. Schon damals wurde Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin und Produzentin gehandelt. Nun hat Amazon grünes Licht für die Live-Action-Serie gegeben und eine ganze Staffel bestellt. Das hat Amazon bei seiner Upfront-Präsentation in New York neben zahlreichen weiteren Neuerscheinungen verkündet. Produziert wird die „Tomb Raider“-Serie von Amazon MGM Studios. Parallel soll ein neues Videospiel entstehen.

Phoebe Waller-Bridge schreibt Drehbuch für Tomb Raider-Serie bei Amazon Prime Video

Phoebe Waller-Bridge konnte in „Indiana Jones“ schon mal gewisse Grabräuber-Erfahrung sammeln, die ihr bei der „Tomb Raider“-Serie sicherlich zugute kommen.

Die neue „Tomb Raider“-Serie ist bei weitem nicht die erste Live-Adaption des Videospiels. In den 2000ern spielte Angelina Jolie die Rolle der Grabräuberin Lara Croft in zwei Filmen, wobei der zweite Teil weit hinter dem Erfolg des ersten zurückblieb. 2018 verkörperte dann Alicia Vikander („Ex Machina“) die junge Lara Croft in einem Reboot.

Phoebe Waller-Bridge wurde mit der unkonventionellen Serie „Fleabag“ bekannt, zuletzt war sie in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ zu sehen. Als Autorin war sie bei der Serie „Killing Eve“ beteiligt. Waller-Bridge scheint selbst auch ein großer Fan von „Tomb Raider“ zu sein. So sagte sie laut Pressemitteilung von Amazon: „Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch. Und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu beginnen.“

