True Crime und Love Reality im August auf TVNow

Im August setzt TVNow neben True Crime-Formaten auf gleich zwei vom Sender so genannte „Love Reality“-Serien. Auch eine neue starbesetzte US-Serie ist zu sehen.

Ab dem 12. August ist eine neue Folge „Die Obduktion – Tod im Pflegeheim“ mit Michael Tsokos und Jan Josef Liefers verfügbar. Die beiden müssen nach dem Pressetext zur Sendung durch eine Obduktion die Todesursache eines Gestorbenen ermitteln. Mit „Prinz Andrew und der Epstein-Skandal“ ist ab dem 2.8. exklusiv bei TVNow eine Dokumentation über Jeffrey Epstein und seine Verbindung zum britischen Prinzen Andrew verfügbar. Ab dem 9.8. ist ebenso exklusiv auch „This Changes Everything – Frauen an die Macht“ auf TVNow zu sehen. Die Dokumentation nimmt die problematische Historie der Frauenrolle in der Unterhaltungsindustrie in den Blick.

Unter der Kategorie „Love Reality“ hat TVNow ab dem 17.8. eine neue Staffel der Kuppelshow „Prince Charming“ im Angebot. Das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Format geht auf Kreta in die dritte Runde. Dazu hält TVNow mit „Are you the One US?“ auch eine neue Staffel eines US-amerikanischen Kuppelformats ab dem 1. August bereit. Die exklusiv auf TVNow zu sehende der Serie „Dr. Death“, mit Joshua Jackson, Alec Baldwin und Christian Slater hochkarätig besetzt, beschäftigt sich dann wieder mit Verbrechen. Auf einem US-Podcast ist die erste Staffel mit 8 Folgen ab dem 19. August auf TVNow verfügbar.

Neben Spielfilmen nach Ferdinand von Schirach und Serien wie „Reef Break“ oder „Grand Hotel“ sind auch die „Grill den Henssler Sommer-Special“ im August bei TVNow im Angebot, die Grillshows jeweils schon eine Woche vor der Austtrahlung im Fernsehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Die TVNow Streaming Highlights im August im Überblick:

TVNow: True Crime

Original: „Die Obduktion – Tod im Pflegeheim“ – neue Folge ab 12. August

TVNow: Dokumentationen

„Prinz Andrew und der Epstein-Skandal“ – exklusiv ab 2. August

„This Changes Everything – Frauen an die Macht“ – exklusiv ab 9. August

TVNow: Love Reality

„Are you the One US?“ – Staffel 2, 11 Folgen ab 1. August

„Prince Charming“ – Staffel 3, 9 Folgen + Wiedersehensshow ab 17. August

TVNow: Serien

„Sankt Maik“ – Staffel 3, 8 Folgen ab 1. August

„Reef Break“ – Staffel 1, 13 Folgen ab 2. August

„The Handmaid’s Tale“ – Staffel 3, 13 Folgen ab 10. August wöchentlich

„The Good Doctor“ – Staffel 4, Folgen 1-10 ab 13. August

„Grand Hotel“ – Staffel 1, 13 Folgen ab 16. August

„Dr. Death“ – Staffel 1, 8 Folgen exklusiv ab 19. August

TVNow: Shows im August 2021

„Grill den Henssler Sommer-Special“ – ab 1. August auf TVNOW, ab 8. August bei VOX

TVNow: Spielfilme im August 2021

„Die Hochzeit meines besten Freundes“ – ab 1. August

„Glück“ – ab 1. August

„Gott – Von Ferdinand von Schirach“ – ab 1. August

„Terror – Ihr Urteil“ – ab 1. August

TVNow Kids: Neu im August 2021

„Mister Twister“ – Staffel 2, 25 Folgen ab 1. August

„Peter Rabbit“ – ab 1. August

„Spotlight“ – Staffel 1 und 2 ab 15. August