Linearer „TV Total“-Sender mit Stefan Raab jetzt bei Pluto TV

Der Streamingdienst Pluto TV zeigt jetzt rund um die Uhr alte „TV Total“-Folgen mit Stefan Raab auf einem eigenen Sender.

„Stefan Raab ist zurück! Auf Pluto kannst du dir rund um die Uhr Klassiker aus 16 Jahren TV Total reinziehen, in Erinnerung schwelgen und wieder mal herzhaft lachen.“, heißt es auf der Seite von von Pluto TV. Seit kurzem ist der neue „TV Total“-Sender bei dem kostenlosen Streaming-Anbieter frei empfangbar.

„TV Total“ bei Pluto TV in Dauerschleife

Auf dem linearen Kanal laufen alten Folgen der Kultshow mit Stefan Raab in Dauerschleife. Am Dienstag (13. Dezember) kann man dort etwa noch einmal den berühmten „Maschendrahtzaun“-Vorfall aus der Gerichtsshow mit Barbara Salesch verfolgen, der sich zum Running Gag in der ProSieben-Sendung entwickelte. Am selben Tag stehen Folgen aus dem Jahr 1999 auf dem Programm. Auf Abruf sind die einzelnen Episoden allerdings nicht verfügbar. Das Angebot ist bei Pluto TV also rein auf die lineare Ausstrahlung angelegt.

Stefan Raab hatte die Late-Night-Show bis 2015 moderiert, bevor er sich aus dem Rampenlicht zurückzog. Die Neuauflage des Formats mit Sebastian Pufpaff als Moderator läuft jetzt immer mittwochs auf ProSieben. Zum Pluto-TV-Sender gelangt man hier.

Quelle: Pluto TV

Bildquelle: pluto-TV-Logo2020-4: © Screenshot Auerbach Verlag