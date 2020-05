UEFA streamt Finalspiele der „eEuro 2020“ auf Youtube

Ein Trost für alle Fußballfans: Der „eEuro 2020“ ist der erste E-Fußball-Wettbewerb für Nationalmannschaften der Welt in diesem Ausmaß. Kommendes Wochenende findet das Finale statt.

Dieses Jahr lief es für den Fußball bisher nicht so rund. Erst die Geisterspiele in leeren Stadien, dann die Verschiebung der Männer-EM auf 2021 und der Frauen-EM auf 2022. Was den Fans bleibt, ist die digitale Version ihres liebsten Sports in Form eines E-Fußball-Turniers, ausgetragen über die Playstation 4. Ursprünglich sollte der Sieger der „UEFA eEuro 2020“ im Juli bei einem Live-Event in London gekürt werden, stattdessen findet die Endrunde nun kommendes Wochenende online statt. Los geht es um 13.45 Uhr am Samstag und um 10.45 Uhr am Sonntag. Zu sehen sind die Endspiele auf UEFA.com und dem UEFA-Youtubekanal.

Die „UEFA eEuro 2020“ ist ein E-Football-Wettbewerb für Nationalmannschaften mit Teilnehmern aus allen 55 UEFA-Nationalverbänden. Dabei ähnelt das Turnierformat sehr seinem physischen Vorbild „UEFA Euro 2020“: Zuerst gab es eine Qualifikationsphase, jetzt eine Endrunde. Ausgetragen wird die Online-Europameisterschaft von Gamern auf der Playstation 4 ausschließlich in dem Spiel „eFootball Pro Evolution Soccer 2020“ von Konami, kurz „PES 20“.

16 Teams der UEFA-Nationalverbände konnten sich für die Endrunde qualifizieren. Gelost in vier Vierergruppen ziehen jeweils die zwei besten jeder Gruppe ins Viertelfinale ein. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wird zwischen den Viertelfinalisten aufgeteilt, der Sieger erhält davon 40.000 Euro.

Die Endrunden-Teilnehmer der „UEFA eEuro 2020“

Gruppe A

Bosnien und Herzegowina

Deutschland

Rumänien

Spanien

Gruppe B

Dänemark

Italien

Serbien

Türkei

Gruppe C

Kroatien

Luxemburg

Montenegro

Niederlande

Gruppe D

Österreich

Frankreich

Griechenland

Israel