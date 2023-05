Vergessene SciFi Perlen: „Die Muppets aus dem All“ mit Andie MacDowell (1999)

Anzeige

„Die Muppets“: Jim Hensons Puppen-Crew um Kermit, den Frosch, und Miss Piggy wurde schon häufig besungen und bejubelt. Bei den Filmen des bunten Plüsch-Ensembles wird ein Film jedoch zumeist vergessen: „Die Muppets aus dem All“. Zeit, nochmal genauer hinzuschauen.

Mit „Schweine im Weltall“ haben die Muppets schon Jahrzehnte vor diesem sechsten Kinofilm erste Raumfahrt-Abenteuer bestritten in enger Anlehnung an das „Raumschiff Enterprise“ um Captain Kirk. Wiederum mehr als ein Jahrzehnt nach „Muppets aus dem All“ wurde die Rubrik auch noch einmal mit einem Revival bedacht.

„Muppets“ waren schon einmal „im“ All, 1999 kommen sie „aus dem All“

Gonzos Space-Abenteuer fliegt im Gegensatz zu der Besatzung der USS Swinetrek jedoch ein wenig unter dem Radar. Wohl auch, weil die Neuzeit rund ums Millennium nicht gerade als Hochzeit der „Muppets“ gelten. Das wird dem amüsanten Ausflug ins SciFi-Genre von Jim Hensons Puppenensemble aber nicht gerecht. Vom Kultstatus her kann „Muppets aus dem All“ vielleicht nicht mit den anderen Filmen mithalten. Generell ist die Geschichte rund um die Herkunftsfrage von Gonzo jedoch nicht zu unterschätzen.

Ähnlich wie die Vorgänger „Weihnachtsgeschichte“ von 1992 (Michael Caine) und „Schatzinsel“ von 1996 (Tim Curry) kann auch dieser „Muppets“-Streifen mit Andie MacDowell erneut eine Besetzung der Hollywood-Güteklasse A vorweisen, jedoch nicht in so exponierter Rolle wie ihre männlichen Kollegen zuvor. Das Hauptaugenmerk liegt wie erwähnt auf Gonzo, der denkt, ein Alien zu sein. Versteckte Botschaften – z.B. in seinen Cornflakes – bestärken die waghalsige Stunt-Puppe in ihrer Annahme. Während seine Freunde ihm kaum Glauben schenken, nimmt der Geheimdienst die Sache überraschend ernst. Die anderen Puppen lassen Gonzo aber natürlich nicht im Stich, der am Ende – Achtung Spoiler! – in gewisser Weise Recht behalten soll.

Andie MacDowell beerbt Michael Caine und Tim Curry

„Die Muppets aus dem All“ ist aktuell in keinem Streaming-Abo enthalten, auch im TV ist zunächst keine Ausstrahlung geplant. Schon am 10. Mai startet Disney+ aber eine neue Serie namens „The Muppets Mayhem“ über die Kult-(Puppen-)Band aus der Show, der Electric Mayhem Band. Leih- oder Kauf-Varianten des Films von 1999 bieten unter anderem Amazon, Rakuten TV oder der Sky Store.