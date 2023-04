Disney+ Highlights im Mai: Neues von den Muppets

Anzeige

Disney+ hat seine Monatsvorschau für den Mai veröffentlicht. Unter den neuen Filmen und Serien feiern unter anderem die Muppets ein Comeback.

Als erstes Highlight hebt Disney den Start von „Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin“ am 2. Mai hervor. Die neue Serie erzählt die wahre Geschichte von Miep Gies, die dabei geholfen hat, die Familie Frank vor den Nazis zu verstecken. Einen Tag später gibt dann Superstar Ed Sheeran in der vierteiligen Original Serie „Ed Sheeran: The Sum Of It All“ einen Einblick in sein Privatleben.

Am 10. Mai steht dann der Start der neuen Muppet-Serie „The Muppets Mayhem“ bevor. Wie Disney ankündigt, begleitet die Comedy-Serie die Electric Mayhem Band, bestehend aus Dr. Goldzahn, dem Tier, Sgt. Flyod Pepper, Janice, Zoot und Lits, auf ihrer Reise zum ersten Studioalbum. Weitere Highlights, die der Streaming-Anbieter hervorhebt sind die Bestseller-Verfilmung „Tiny Beautiful Things“ (10. Mai), „White Men Can’t Jump“ (19. Mai), „American Born Chinese“ (24. Mai) und Will Trent (31. Mai).

Weitere Disney+ Neustarts im Mai

3. Mai

+ Psy Summer Swag 2022 (Star)

5. Mai

+ Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 2 (Star)

+ Planners – Staffel 1 (Star)

6. Mai

+ Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

10. Mai

+ Lambert vs. Lambert – Staffel 1 (Star)

+ The Cleaner: Tatortreiniger UK – Staffel 1 (Star)

12. Mai

+ Crater (Disney)

17. Mai

+ A Million Little Things – Staffel 4 (Star)

+ Up Here – Staffel 1 (Star)

25. Mai

+ The Kardashians – Staffel 3 (Star)

26. Mai

+ Wild Life: Ein Leben für die Natur (National Geographic)

31. Mai

+ The Actress – Staffel 1 (Star)

+ Noch nicht ganz tot – Staffel 1 (Star)

+ Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1 (Disney)

Neue Katalog-Titel im Mai

3. Mai

+ Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2 (Star)

5. Mai

+ Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1 (Star)

+ John F. Kennedy – Tatort Dallas (Star)

+ Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern (Star)

+ Untreu (Star)

10. Mai

+ Born This Way – Staffel 1 (Star)

+ Car SOS – Staffel 10 (National Geographic)

+ Der Tatortreiniger – Staffel 1-7 (Star)

12. Mai

+ Explorer: Die tiefste Höhle (National Geographic)

+ I Want a Baby (Star)

+ Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

17. Mai

+ Justified – Staffel 1-6 (Star)

+ Fabriken der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

19. Mai

+ Noah (Star)

25. Mai

+ Kocktails with Khloé – Staffel 1 (Star)

26. Mai

+ Die Giraffen Arche (National Geographic)

+ Street Kings (Star)

