Vettel nochmal im Formel-1-Renner sehen: Livestream vom Festival of Speed 2023

Anlässlich des Festival of Speed 2023 wird Sebastian Vettel an diesem Wochenende noch einmal in historische Formel-1-Boliden steigen und dabei live zu sehen sein.

Das Goodwood Festival of Speed beginnt bereits an diesem Donnerstag (13. Juli). Sebastian Vettel stattet der Veranstaltung dann am Wochenende einen Besuch ab. Dabei wird Vettel einige Runden in den Weltmeisterautos Nigel Mansell (Williams FW14B; 1992) und Ayrton Senna (McLaren MP4/8 von 1993) auf dem Goodwood Circuit drehen. Beide Formel-1-Rennwagen stammen aus der persönlichen Sammlung von Sebastian Vettel.

Vettel wahrscheinlich am Samstagmittag im Formel-1-Weltmeister McLaren von 1993 auf der Strecke

Per Youtube-Livestream (siehe oben) können Vettel-Fans am Samstag und Sonntag live dabei sein, wenn ihr Idol noch einmal in einen Formel-1-Boliden steigt. Für Besucher vor Ort wird es zudem Autogrammstunden, Interviews und weiteres Rahmenprogramm mit dem viermaligen Weltmeister geben. Der Zeitplan des Events lässt momentan noch keine genauen Schlüsse zu, wann exakt Vettel auf die Strecke gehen wird. Am Samstag dürfte es am wahrscheinlichsten um die Mittagszeit (Batch 4) so weit. Ab 14.45 Uhr ist dann ausdrücklich ein Interview mit dem Heppenheimer erwähnt. Nach Angaben des Veranstalters ist Vettel aber auch Sonntag noch vor Ort.

Als kleiner Teaser hier noch ein Clip des Williams Formel-1-Weltmeisterautos von 1993 bei der Reunion mit seinem Stammpiloten Nigel Mansell aus dem Vorjahr beim Goodwood Festival of Speed:

