„Walking Dead“-Finale und weitere Horror-Stories bei Disney+ im Oktober

Oktober heißt, dass Halloween nicht mehr weit ist! Disney+ hat im Oktober das passende Programm dazu:

Der Streaming-Service zum Herbst-Beginn vollgepackt mit süßen und sauren Highlights, um möglichst jedem Abonnenten etwas für die gruselige Jahreszeit bieten zu können.

Mit dabei sind beliebte Filme wie „Hocus Pocus“, Klassiker wie „Edward mit den Scherenhänden“, „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „The Rocky Horror Picture Show“ bis hin zu haarsträubenden Horrorfilmen wie „The House at Night“ oder „The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen“ oder auch „Muppets Haunted Mansion“.

Serienfinale von „The Walking Dead“ ab 3. Oktober

Doch Disney+ liefert diesen Monat auch einige neue Highlights, die einem so richtig die Schauer über den Rücken jagen: Darunter die heiß ersehnten finalen acht Episoden von „The Walking Dead“ oder auch eine neue Staffel von „American Horror Stories“.

Noch 8.59 Uhr am Dienstag gibt es Disney+ im Übrigen noch zum Spottpreis hinterher geworfen, falls das Interesse zum Halloween-Monat Oktober zufällig geweckt wurde. Lesen Sie bei Interesse mehr dazu im DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Tag.

In den letzten Folgen „The Walking Dead“ geht es gewohnt gruselig zur Sache. ©Disney

Neustarts auf Disney+ im Oktober

3. Oktober

+ „The Walking Dead“ (Disney)

7. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

12. Oktober

+ Big Shot – Staffel 2 (Disney)

+ „American Horror Stories“ Staffel 2 (Disney)

+ Let the World See – Staffel 1 (Star)

14. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

21. Oktober

+ Mija (Disney)

26. Oktober

+ Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1 (Star Wars)

28. Oktober

+ DAS GEHEIMNIS DER MUMIE

Katalog-Titel

5. Oktober

+ Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3 (Disney)

+ Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

7. Oktober

+ Lommbock (Star)

12. Oktober

+ Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic)

14. Oktober

+ Spider-Man: Far from Home (Star)

19. Oktober

+ Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5 (Star)

+ Pepper Ann – Staffel 1-3 (Disney)

+ Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

26. Oktober

+ The Good Doctor – Staffel 1-3 (Star)

+ The Spectacular Spider-Man – Staffel 1 (Marvel)

28. Oktober

+ Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star)

Weitere Halloween-Highlights auf Disney+:

+ Z-O-M-B-I-E-S – Teil 1-3

+ HOCUS POCUS

+ FRANKENWEENIE

+ MUPPETS HAUNTED MANSION

+ LEGO STAR WARS GRUSELGESCHICHTEN

+ JUST BEYOND

+ BAUMHAUS DES SCHRECKENS

+ THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

+ THE HOUSE AT NIGHT

+ BOOKS OF BLOOD

+ THE WALKING DEAD – STAFFEL 1-11

+ DAS OMEN

+ SCHATTEN DER WAHRHEIT

+ THE HILLS HAVE EYES: HÜGEL DER BLUTIGEN AUGEN

+ THE HILLS HAVE EYES 2

+ WHAT WE DO IN THE SHADOWS

+ THE VILLAGE – DAS DORF

+ READY OR NOT – AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, TOT

+ AMERICAN HORROR STORY – STAFFEL 1-10

+ AMERICAN HORROR STORIES – STAFFEL 1

Bildquelle: The Walking Dead Staffel 11: Disney

df-american-horror-stories: Disney Content