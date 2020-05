Was ist besser, Prime oder DAZN? Heute und Montag nächste Gelegenheit zum Vergleich

Amazon Prime Video und DAZN teilen sich künftig den Rest der Bundesliga-Live-Spiele. Beginnend mit der heutigen Partie Freiburg gegen Leverkusen.

Prime und DAZN übertragen am heutigen Freitag das Duell SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen ab 20.30 Uhr live. Und am Pfingstmontag geht es 20.30 Uhr live weiter mit dem Match 1.FC Köln gegen RB Leipzig. Die Spiele sind wie bisher gehabt für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich im Rahmen ihrer bestehenden Mitgliedschaft und ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich für eine Mitgliedschaft beginnend mit einem 30-tägigen Gratiszeitraum anmelden.

Bei DAZN ist ein Monatsabo vonnöten. Für einen Testzeitraum von ebenfalls 30 Tagen ist das Angebot auch kostenlos auszuprobieren.