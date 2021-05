Weder bei Sky, noch im Free-TV: Wo läuft die Relegation Köln – Kiel?

Anzeige

Holstein Kiel muss heute in der Relegation zur Bundesliga zunächst beim 1.FC Köln antreten. Zu sehen ist das ganze auf dreierlei Wegen.

Anstoß im RheinEnergy-Stadion ist um 18.30 Uhr. Erst am letzten Spieltag ist Köln der Sprung auf den zur Relegation berechtigenden 16. Tabellenplatz gelungen. Kiel hingegen verspielte an den letzten beiden Spieltag der 2. Bundesliga die Gelegenheit, direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Dies gelang stattdessen dem VfL Bochum und Greuther Fürth, Werder Bremen stieg anstelle von Köln direkt in die 2. Liga ab.

Das heutige Hinspiel der Relegation gibt es bei DAZN, im Eurosport Player-Prime Channel und via Eurosport 2 HD Xtra. Die Entscheidung über Klassenerhalt oder Aufstieg fällt dann am Samstag ab 18 Uhr in Kiel. Auch das Rückspiel ist ausschließlich auf den genannten drei Wegen zu empfangen.

Relegation zur 2. Bundesliga auch im Free-TV

Die Relegation zur Teilnahme an der 2. Bundesliga kann man auf diese Weise ebenfalls sehen. Hier gibt es aber eine Free-TV-Alternative. Auch das ZDF zeigt die Partien zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt live. Das Hinspiel ist am morgigen Donnerstag um 18.15 Uhr, das Rückspiel am Sonntagmittag um 13.30 Uhr.