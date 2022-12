Wer wird Mr Gay Germany? – Joyn startet neue Show

Anzeige

Die Wahl zum „Mr Gay Germany 2023“ steht an. Joyn begleitet den Wettbewerb ab Mitte Dezember mit einer neuen Realityshow.

Am 16. Dezember soll bei Joyn der Startschuss fallen für „G-A-Y: Mr Gay Germany“. Zwölf Kandidaten bewerben sich dabei in verschiedenen Challenges auf den Titel. Gemeinsam verbringen sie dafür drei Wochen in Sitges, südwestlich von Barcelona, wie die Streaming-Plattform ankündigte. Joyn begleitet die Kandidaten bis zum großen Finale und will seinem Publikum laut eigenen Angaben einen Einblick hinter die Kulissen des Wettbewerbs bieten.

Wer am Ende den Sieg nach Hause trägt, darüber entscheidet eine Jury. Diese bilden Patrick Dähmlow, Aaron Königs, Max Appenroth sowie Jochen Schropp und Leon Content. Am 16. Dezember will Joyn zum Auftakt der Reality-Show eine Doppelfolge veröffentlichen. Anschließend erscheint jeden Freitag eine neue Folge der insgesamt zehnteiligen Staffel. Über Joyn Plus+ soll man immer schon die nächste Folge als Preview sehen können, wie die Plattform betont. Einen Überblick über weitere Dezember-Highlights bei Joyn findet man hier.

